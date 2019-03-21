黃偉文喜用IG分享戰利品　「但story令人生太透明」

黃偉文（Wyman）昨日（20日）出席品牌傢俬展覽活動，他出名愛購物，會在IG分享「每日都買一樣嘢」。他亦坦言如果買傢俬，會怕不夠地方放置，「其實我有個倉嘅，但你知都係會滿嘅，所以買傢俬要特別小心。如果真係買嘅傢俬，應該係真愛嚟㗎喇。」

Wyman昨日（20日）出席品牌傢俬展。（梁碧玲攝）

被問到Wyman用來放置戰利品的倉是不是迷你倉？他說：「唔知你叫唔叫迷你呢，有啲人覺得咁樣係迷你嘅，有啲人覺得咁樣係OK嘅。（會唔會租4、5個倉？）3000零呎啦，對某啲人嚟講可能係迷你嘅，所以我就唔知喇。（一個倉會唔會都唔夠裝？）唔夠個陣先諗啦，日日咁諗住呢，人生就唔快樂㗎啦。我諗總會有一日唔夠嘅，但係暫時仲OK嘅。」

Wyman喜歡購物，他承認自己也愛買傢俬，但成交不容易，因為要佔用階磚，不能衝動購買。（梁碧玲攝）

Wyman筆下有不少詞作，他就表示無意像分享購得的物品一樣，每天分享一首代表自己心情的著作，他說：「咁好難每一日都post咁多嘢㗎，其實每一日post一樣買嘅嘢已經好攰㗎啦，所以暫時只係會post買嘅嘢。（可以用IG Story分享？）因人而異，性格問題啦，我有少少覺得story令人生太透明啦，我就無咁鍾意我人生咁透明。」