美國R&B天王R. Kelly遭前女友爆料　趁前妻睡覺跟外母發生性行為

憑歌曲《I Believe I Can Fly》奪得三個格林美獎的美國著名R&B歌手R. Kelly於上月被控10項嚴重性侵罪行，自首後正還柙候審。據外國傳媒報道，案件中的4名受害人當中，有3人在案發時還未成年，如果10項罪成，R. Kelly將面臨的最高刑罰將會是監禁70年。不過日前其前女友Lisa就爆料，他曾背着已故第一任妻子歌手Aaliyah，跟外母發生性行為，消息一出後即引起熱話。

近日有位自稱R. Kelly前女友的Lisa，在紀錄片《Surviving R. Kelly》中表示R. Kelly跟R&B歌手Aaliyah在1994年結婚，而R. Kelly亦曾親口向Lisa透露，婚後跟Aaliyah住在外母家，他更多次趁Aaliyah睡覺後，在客廳梳化上跟外母發生性行為。根據《TMZ》報道，R. Kelly已否認此事，更表示Lisa這樣說為的只是為了抹黑他，並利用他登上新聞，但Lisa就強調自己所講的全部都是事實。其後更指當年Aaliyah跟R. Kelly未成年就懷孕，結婚後便決定進行人工流產，隨即就被R. Kelly拋棄。

另外，Aaliyah於2001年到巴哈馬群島未專輯拍攝MV回程時，團隊決定將所有拍攝器材全部放到飛機上運回美國，但因此而導致飛機嚴重超載。飛機起飛後即墜毀，Aaliyah跟機長及其他七名成員當場死亡，終年22歲。