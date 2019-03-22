22歲超模成跨性別者　Natalie Westling改名Nathan：看起來不錯！

22歲的超模Natalie Westling自從去年10月的巴黎時裝周之後，便在時尚界「銷聲匿跡」。半年後，當Natalie再次亮相公眾視線時，「她」已經變成「他」，一頭標誌性的紅色長捲髮，變作了齊耳短髮，Natalie Westling也改為Nathan Westling。

Natalie Westling 2013年在Marc Jacobs的天橋上初次亮相，其後便進入模特界TOP 50，成為備受矚目的新人。身高178cm的她仿佛為model而生，長腿細腰，無論樣貌定眼神都非常cool，由頭到腳都散發著個性，所以在各大時裝周的秀場中都不難看到Natalie的身影，包括Louis Vuitton，Versace，Prada，Chanel，Dior，Alexander McQueen等，還多次登上Vogue美國、中國、日本、意大利、法國等版本的封面，絕對是時尚圈中炙手可熱的模特兒。

Natalie Westling擁有一頭標誌性的紅色長捲髮，從小熱愛滑板，不難看出她女性的外表中透露著中性的味道。（IG圖片）

據美國《CNN》報道，Natalie在幼稚園時就覺得自己同身邊的女孩們無論想法、說話內容，以及身體語言都格格不入，但同男性朋友相契合。在16歲時，媽媽將她推向模特事業，雖然最初反對，不過時尚工作幫助她接受以及得到自己的跨性別身份認同。

由去年四月開始，Natalie將重心由事業轉向自己，經歷了10年抑鬱症的心理同藥物治療，以及焦慮問題等，她終於決定解決一早已知的潛在問題 —— 從紐約搬到洛杉磯，更將名字由Natalie改為Nathan。

Natalie Westling與21歲的意大利模特兒Vittoria Ceretti曾經被譽為「最美Lesbian」，連老佛爺Karl Lagerfeld都親自為她們掌鏡，拍攝CHANEL2017早秋系列廣告大片，而兩人也於2017年分手。（IG圖片）

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Nathan變性做回自己：頭兩個月非常艱難！

「開始變性的頭兩個月非常艱難，直到我見到身體開始變得同我所想的一樣，最後見到真相，我很開心，我甚至不敢想象我的過去，因為全是陰鬱。」Nathan表示。

服用了6個月睪酮素的他比之前增重了20磅，聲音變得低沉，臉部似乎更有棱角，他笑說：「這看起來很好，我正在成長為年輕的成年男性身體。」Nathan之後還會進行胸部重建手術，他計劃搬回紐約，與跨性別群體建立聯繫，然後繼續fashion事業。

從小熱愛滑板的Natalie在變作Nathan之後，也不忘拿著滑板拍照。（IG圖片）

現在的Nathan非常樂觀，儘管未知日後的事業會如何，但他說：「我們將會看到這件事對時尚以及一切事物的影響，我完全不擔心，我想這是一個好的轉變，我非常激動，非常，非常激動。」

時尚圈中鮮有跨性別男模特兒，Nathan毫無疑問會成為最引人注目的的一位，他和他經理人早已同過去的客戶們聯絡，回應都是普遍支持，令人振奮。而在接受《CNN》訪問的前一個星期，Nathan已經以男模身份完成了一本主流時尚雜誌的封面拍攝，相信他會為時尚圈帶來另一番風景。

Nathan說自己好似戴著面具做人，現在除掉面具，我不用再在偽裝的外表下做任何事，我不再覺得自己陷入了處於「中間」的奇怪時刻。（GettyImages）