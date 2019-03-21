徐濠縈無意跟謝霆鋒學煮餸：我唔夠搖滾做嗰啲動作！

徐濠縈（阿徐）早前迎接44歲生日，她今日（21/3）出席品牌藝術裝置發布酒會時，透露生日特意從法國趕回香港，與老公陳奕迅（ Eason ）和愛女康堤慶生，過程卻相當搞笑：「我每年都食一個朋友整嘅生日蛋糕，之前試過太心急，就自己走咗去訂咗先，結果佢（ Eason ）去訂嗰陣，就發現我訂咗，今年我去咗公幹，諗住佢會去訂，點知佢又冇訂到喎。」幸好本週末是阿徐和Eason結婚周年紀念，該名好友也特意製作蛋糕，補償阿徐的生日心願。

徐濠縈今年生日無緣品嚐最愛的生日蛋糕，幸好朋友答應她在結婚周年紀念炮製蛋糕補數。（梁碧玲攝）

康堤原定到海外升學，不過阿徐透露已改變計劃，稱愛女將會繼續留在香港升學，自己亦即將會重啟店舖，我記者問及是否Eason不捨愛女到海外讀書，阿徐表示：「佢冇問題架喎，佢自己好細個都去外地讀書，係我唔捨得，阿女喺香港讀得開心，我都盡量留佢喺身邊先。」

徐濠縈透露愛女康堤將繼續在香港讀書。（梁碧玲攝）

近日阿徐與謝霆鋒等朋友飯聚，霆鋒特意親自下廚炮製美食，阿徐更封霆鋒為「搖滾廚師」，不過問到會否有意跟霆鋒學煮餸，阿徐即時耍手擰頭：「我唔夠搖滾，要好搖滾先可以做嗰啲唧來唧去（嘅動作），我淨係去食㗎咋！」

徐濠縈早前獲謝霆鋒親自下廚炮製美食，但她無意向霆鋒拜師學藝。（梁碧玲攝）