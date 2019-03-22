【權力遊戲】Emilia Clarke自爆曾患重病　腦生兩瘤幾乎死

美國HBO劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）中的「龍母」Emilia Clarke日前在《紐約時報》（The New York）發表長文，首次披露自己患病的苦況，甚至差點失去生命的經歷。

2011年，Emilia完成《權力遊戲》第一季拍攝後的一個星期，為了舒緩壓力，她開始做運動。在同年年2月11日，Emilia在更衣室換衫的時候，開始感到劇烈頭痛，疲乏到連運動鞋都難以穿上，最後只能強迫自己做幾個運動。到教練讓Emilia做平板支撐時，她即刻覺得頭上的繃帶擠壓着大腦，疼痛難忍，幾乎是爬回更衣室，之後頭痛加劇，她意識到「我的大腦受損了」。

Emilia隨即被送往醫院接受磁力共振掃描，發現蛛網膜下腔出血，是一種危及生命的中風，她患有腦動脈瘤，需要立即手術。術後Emilia在深切治療部住了四日，她被告知如果兩周之內無太多併發症，那麼康復的幾率會很高。

因大腦受到創傷，在這期間，Emilia又一度患上失語症，連自己的全名（Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke）都記不起：「相反，我嘴裡說出的全是胡言亂語，我陷入了盲目的恐慌。我從來沒有經歷過這樣的恐懼，心裡有一種末日的感覺。我可以看到我未來的生活，沒有任何價值。我是一個演員，我需要記住我的台詞，但現在我連我的名字都不記得。」面對如此絕境，Emilia寫到：「我叫醫護人員讓我死。」之後又被送往深切治療部。

幸運的是，大概一個星期之後，Emilia的失語症消失了。入院一個月後出院，Emilia接受了媒體的訪問，在幾周內，又回到了《權力遊戲》劇組。

Emilia首次在公眾面前披露患病心聲。（GettyImages）

雖然回歸到正常生活，但在醫院治療時，醫生告訴Emilia大腦的另一邊有一個較小的動脈瘤，可能隨時會隨時「彈出」，但由於很小，所以可能會無限期「休眠」，但Emilia依然需要靠嗎啡緩解疼痛。

Emilia在文中寫到，《權力遊戲》第二季的拍攝是她最糟糕的時候，她沒有錯過每一段拍攝，但卻非常掙扎，完全不知道Daenerys（角色名）在做什麼，如果誠實地說：「每日的每一分鐘我都以為我會死。」

2013年，完成《權力遊戲》第三季拍攝後，Emilia加盟百老匯舞台劇《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's），飾演荷莉葛萊特利（Holly Golightly），在完成綵排後，Emilia又進行了一次大腦掃描，發現另一邊的動脈瘤增大了一倍，需要再次手術。

Emilia坦言拍攝《權力遊戲》第二季時，是她最痛苦的時候。（網絡圖片）

這一次並不如上次那般順利，Emilia說：「當他們叫醒我時，我痛到尖叫，手術失敗了，我有一次大出血，醫生明確表示，如果不再做一次手術，我生存機會渺茫。這一次他們需要用傳統的方法——穿過我的頭骨，而且必須馬上進行。」

這次手術比第一次更痛苦，恢復長達一個月，Emilia更因此患上恐懼症，甚至想忘記這些黑暗的日子，「我感覺自己經歷了一場比Daenerys所經歷的更可怕的戰爭，」Emilia坦言，「我從手術室出來，頭上面插了一支管，我的頭骨被鈦釘插着，如今大家已經看不到我由頭皮到耳根的傷疤。」

想不到Emilia背後經歷了這麼多痛苦。（IG圖片）

文末，Emilia也向影迷們保證，兩次手術後已經徹底康復，請大家不要擔心她的健康，也向父母、朋友以及醫護人員表示感謝。另外，Emilia還成立了一個慈善機構「SameYou」，旨為腦損傷同中風患者提供治療。

戰勝病魔後，Emilia也投身慈善事業，成立了慈善機構「SameYou」，為腦損傷同中風患者提供治療。（GettyImages）