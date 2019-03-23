【誰找到就歸誰】二手燒烤爐發現斷足　美國兩名男子爭奪擁有權

在街上撿到貴重物品，最佳做法是拿到警局，待3個月後無人認領，失物就歸撿拾者所有，但如果發現的是人腳，大家又會有何反應？Netflix節目《誰找到就歸誰》就是講述美國兩名男子，為爭奪一條斷足不惜對簿公堂，下文為大家將這件匪夷所思的事娓娓道來。

維斯南特購買二手燒烤爐，竟然發現一條斷足。（網上截圖）

《誰找到就歸誰》顧名思義，是當失物無人認領，就歸找到的人所有，而故事就是發生在美國，一名男子維斯南特在二手物品拍賣會中，買了一具燒烤爐，他回家後打開爐蓋，卻發現了一條斷足，他大驚下馬上報警，而事件獲得當地傳媒廣泛報導，維斯南特一下子成為人所共知的人物，他靈機一動，打算利用斷足圖利，包括收錢讓人參觀拍照，又將故事賣給傳媒，他滿以為是天賜良機，卻突然出現了斷足主人，跟他爭奪斷足的所有權。

約翰伍德聲稱自己是斷足的擁有者，現在只是物歸原主。（網上截圖）

該名男子是約翰伍德，因為一次小型飛機意外，他要將左足切走，安裝義肢生活，而他跟醫院表示想要回斷足，將來死後可以一起安葬。想不到醫院將斷足未經處理就給了他，約翰只得想辦法，最後他用防腐劑洗淨斷足，包起放進了燒烤爐內，再連埋其他雜物放進租用的貨倉，但因為他欠交租金，最後貨倉公司將倉內的東西拍賣填數，而斷足就是如此落入維斯南特手中。

其實斷足相當噁心，二人只想用來圖利。（網上截圖）

事件曝光後，約翰認為有權利取回斷足，而維斯南特則認為自己才是物主，二人爭持不下，更打算打官司解決，但事件卻有戲劇性發展，二人竟然被邀請上電視節目《馬西斯法官》，而這次經歷改變了二人的想法，他們發現二人的故事是很好的脫口秀節目素材，正好合作搵錢，而維斯南特最終亦願意交還斷足，大團圓結局。