阮兆祥承認滿約離巢：無綫成就了今日的我

84年加入無綫嘅阮兆祥，雖然曾在97年離巢，但回歸後所參與嘅《溏心風暴》、《皆大歡喜》、《巨輪》都大受歡迎，而《獎門人》系列更成功建立其笑匠形象，亦為他帶來了「2009年萬千星輝頒獎典禮」最佳節目主持。

阮兆祥嘅搞笑形象深入民心。

之不過，自去年嘅《平安谷之詭谷傳說》之後，阮兆祥喺無綫一直未有新作，而當時佢接受香港01訪問時，亦曾表示過：「大家好好珍惜『祥在你左右』嘅時光，因為《平安谷》後已經無存貨喺無綫。」有網民近日發現，阮兆祥喺大台網站已消失不見，一般會出現咁嘅情況，就只有完約藝人。

去年大台播《平安谷之詭谷傳說》時，黃金時間嘅《溏心風暴3》同埋深夜重播嘅《皆大歡喜》都有阮兆祥，再加上周末播出嘅《荃加福祿壽》又係有阮兆祥，一時間「祥在你左右」。

雖然幕前曝光減少，但阮兆祥除有電台節目主持之外，與夏雨、米雪等人嘅舞台劇《秘密》亦已進行巡演，加上內地巳綜藝節目，收入絕對不是問題，而他去年為舞台劇接受訪問時，亦曾表示工作方面一定要揀自己有興趣的，並一定要做得最好，更笑言：「我話你聽，我爭一億就夠十億，我都唔知做嚟仲乜。」對於離巢一事，阮兆祥接受訪問時就承認公司曾提出續約，但為了迎接新挑戰而婉拒了：「畢業喺呢個地方30年，所以我決定暫時離開，但不代表不回去，無論係合作定工作環境，我都覺得好開心，好多謝TVB咁多年嚟俾咗咁多機會祥仔，今時今日嘅我，都係TVB成就。」阮兆祥表示接下來將有不同的工作，更預告下半年會十分「活躍」。