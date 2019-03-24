被人工智能APP指「漂亮冇腦」　雪莉以「一字真言」回應！

韓國女團f(x)前成員雪莉（Sulli）自從2015年退團後，一改清純甜美風格，時常上載一些作風大膽、豪放的照片，言行舉止飽受爭議，極具話題性。日前，雪莉在IG曬出一段同「SimSimi」對話的截圖，不止令她本人無言以對，網友們也哭笑不得。

「SimSimi」（심심이）又名「小黃雞」，是一款人工智能對話程式，輸入字詞時，小黃雞將會做出回應。而答案可由所有使用者編輯同提供，所以常會得到一些無厘頭的回答，是一款消遣時間，頗具娛樂性的APP。

「SimSimi」是一款人工智能對話程式，極具娛樂性。（網絡圖片）

截圖中，雪莉輸入自己的名字「설리」，而小黃雞回應的是：「雖然漂亮，但沒什麼大腦，因此知性魅力可能有限。」這個答案令雪莉啞口無言，配文寫到：「HER（헐）」（語氣詞，表示無奈），表達自己無奈的心情。

網友們見到之後也有些哭笑不得，認為「SimSimi」相當搞笑。有人留言說：「這個太過分了吧」，也有人安慰道：「雪莉姐姐很純真」、「雪莉不要擔心，我們知道你有幾靚幾聰明」等。

也許雪莉之前一些飽受爭議的舉動，令「SimSimi」有此般回應。（IG圖片）