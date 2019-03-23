靠零修飾模仿圖吸逾560萬粉絲　一個原因令Celeste Barber爆紅

社交網絡是時下大眾互動交流的方式之一，無論名人紅星，抑或品牌、雜誌等，都會在社交平台上分享生活以及資訊等。而Po靚相也已經成為人們的日常，對照片進行修飾、美顏更是家常便飯，不過有一位來自澳洲的網絡紅人卻反其道而行，她拒絕濾鏡，面對一個真實的自己。

Celeste Barber是澳洲的作家兼演員，她沒有緊緻修長的身材，精緻的面容，反而有些肥胖，而且樣貌有些普通，但卻憑藉模仿、不修圖的照片而圈粉無數，在IG坐擁有超過560萬粉絲，人氣相當高。

縱觀Celeste的社交平台，大多是模仿當紅藝人或者超模拍攝的生活照或時尚大片，從場景到姿勢，再到表情，幾乎做到90%還原，雖不如原相般精緻，但卻顯得更加真實貼地，充滿趣味，甚至有些諷刺意味。

Celeste是一位來自澳洲的作家兼演員，性格搞怪風趣，著作有《Challenge Accepted!》。（IG圖片）

眾所周知，超模同明星無論拍攝生活照或時尚大片，服裝都是當中的重要元素，而Celeste幾乎每張照片中，都能找到類似的平價服飾代替，好似Lady Gaga這張高難度照片，Celeste也身穿襯衣，扎上丸子頭，着上高踭鞋，單腳蹲在板凳上，看她的姿勢也知這個動作不易做到，而她的短boot似乎比Gaga的長boot更顯腿長。

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而模仿Rihanna這張也相當到位，同樣的紅色底褲、黑色絲襪，Celeste還特登在左邊屁股的側邊寫了一個「tattoo」。

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再看超模Bella Hadid的廣告大片，沒有華麗的泳衣同頭飾，Celeste就以浴帽同類似的黑色服裝代替，將自己有贅肉的身材毫無掩飾地展現出來，非常自信，左邊是超模又如何？

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Celeste善於抓住相中的精髓，好似維密天使Taylor Hill的這一裝扮，既然沒有雪花，就以簡單的LED燈串代替。

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Victoria Beckham致敬當年Marc Jacobs的巨型紙袋廣告大片，Celeste也有模仿，既然找不到如此大的購物袋，於是索性遮住個頭，也有另一番風味。

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超模Kendall Jenner穿上白色鏤空薄衫禮服看起來仙氣十足，將一頭長髮擺作心心狀頗有創意。反觀Celeste也不甘示弱，雖然頭髮擺出心形以及表情不如Kendall般有美感，但形狀各異的「心心」以及「酣睡」的表情也十分真實，不失可愛之處。

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比如美國海豚音女王瑪麗嘉兒（Mariah Carey）的巨型聖誕樹，不是個個家中都有這麼大的空間，可以容納這棵樹，所以Celeste便以盆栽式的聖誕樹呈現，左邊的空間富麗飽滿，右邊簡單空蕩，兩者形成鮮明的對比。

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Bella Hadid不笑的時候的確相當cool，但直接將燈光照射到臉上還可以面不改色，這並非人人做到，看下Celeste就知，眼睛完全睜不開。

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同樣的還有Miley Cyrus這張，當真的有風對住自己吹的時候，真實的狀態可能真的如同Celeste一樣。當然，不排除Miley手中的只是道具，風力來自照片以外的位置。

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+ 9 + 8 + 7

Celeste真實不做作的個性，令其受人追捧。她的照片令大家爆笑之餘，也印證了每張華麗大片背後的「艱辛」，甚至反映出拍攝時的真實狀態與問題，姿勢優美、表情到位等有時真的不是普通人或者一時間就可以做到，每一張靚相的背後可能需要一日時間反復拍攝，亦都需要模特兒同攝影師等團隊的相互配合。

同時，在這個充滿濾鏡的時代，Celeste Barber也向大家展現了另一種美，她沒有華麗的服飾，精緻的妝容，同那些時尚大片比起來甚至還有點「狼狽」，但貴在真實，富有人格魅力，也令人覺得幽默可愛。美並非要面面俱到，做真實的自己才是最重要。