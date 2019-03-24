【後生仔傾下偈】馮盈盈嫌住低層問題多　「唔好再喺我頭頂鑽地」

「相見好同住難」這句說話相信大家都相當不陌生，就算是一家人都有機會有機會有拗撬，再加上香港地少人多，住屋問題嚴重，如果不幸運地旁邊住着麻煩鄰居或噪音滋擾人士，都真的是相當頭痛！

最新一集《後生仔傾下偈》中談論到對屋企有甚麼不理想的地方，馮盈盈馬上爭住發言，大呻與媽媽的生活習慣與自己非常不同：「我媽咪喜歡啲光猛啲、光線充足嘅感覺，所以佢哋一開始整窗簾嘅時候冇諗過要整遮光布！」馮盈盈表示由於自己的工作經常日夜顛倒，要在日頭才能睡覺，所以遮光布是不可或缺的：「我一路瞓一路諗，點解我瞓得咁差嘅，我再望下個窗，嘩！透晒光入嚟啊！」她直言沒有遮光功能的窗簾雖然能令家中保持光猛感覺，不過她卻因此吃盡苦頭，睡眠質素極差。

馮盈盈對屋企似乎相當不滿。（Big Big Channel）

馮盈盈表示自己無論有一點光或聲響都睡不着覺，而家中正正就是又光又嘈：「屋企住低層都唔係大問題，但問題就在於低層近平台，我嗰邊樓下有一個兒童遊樂場，日日都有好多天真爛漫嘅小朋友喺度傾偈喧嘩追逐！雖然佢哋對夜晚瞓覺嘅人無影響，但係對於我呢啲要日頭瞓覺嘅人就好大影響！」

馮盈盈表示屋企樓下的小朋友喧嘩聲令她非常頭痛。（BigBig Channel）

馮盈盈稱自己在家中能夠與樓下的小朋友四目交投，麥明詩立刻問她平時有沒有拉窗簾換衣服，馮盈盈驚慌表示：「咦有喎，但我有時候不太鍾意閂窗簾換衫！」六號（陸浩明）馬上教訓馮盈盈：「有乜理由女仔換衫唔閂窗簾！梗係要閂啦男仔都要啦係咪先？」她亦大呻低層居民經常到聽到樓上裝修震耳欲聾的噪音，在加以上種種問題，馮盈盈立志以後一定要住在頂層單位：「我唔要再有人喺我頭頂度鑽地板、揼釘、鑽牆！我會努力向上爬爬到頂層！」