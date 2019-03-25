罕有上載同老公許志安合照　鄭秀文：提醒自己，婚姻來得不易！

鄭秀文（Sammi）同許志安係娛樂圈恩愛的一對，兩人於由相愛、分開再結婚經歷了25年的長跑，印證了唯獨你是不可取替的真諦。一直以來，兩人都很低調，就算結了婚，Sammi都很少上載兩人的合照，或是一齊出席公開活動。

不過昨晚Sammi就罕有地上載了跟老公許志安的照片，並表示人生首次「被斟茶」，覺得有點緊張，不知應該說什麼，更加不敢亂笑：「喝完茶任務完成才鄭四萬回來。（下圖，喝完茶終於放鬆，微笑）四萬人生總有很多的第一次以及唯一的一次，例如婚姻。喝過這一杯茶，Mi也提醒自己，婚姻來得不易，每一對Couples都務必珍惜和努力守護。Mi 一直認為婚姻本身並不提供愛，是彼此之間的愛滋養著婚姻，是彼此的努力，是彼此之間的不分彼此，才能使婚姻有血有肉有生命。婚姻是無形但相處是有形, 婚姻中每個階段也是一場埸終身學習。我估計沒有捷徑，只能一步一步經歷，才能真正體現「一步一生」的幸福。恭喜你們，歡迎加入許氏這個大家庭。#被斟茶的感覺有點不習慣😅 #開心的一夜深深感受大家庭的愛和熱鬧 #婚姻#飲完這杯茶才放鬆笑番😁 #新娘子這夜好美🥰新郎也不差😆 #一步一生 #婚姻是彼此之間的不分彼此 #幸福的味道 #幸福來了」