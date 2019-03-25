前AV女神小澤瑪麗亞菲律賓坐擁6舖　男友係投資酒吧高手

小澤瑪麗亞喺菲律賓坐擁六間鋪，當中以酒吧為主，定期親自落場吸引唔少捧場客。

現年33歲嘅前AV女優小澤瑪麗亞，自2010年引退後，曾經去到內地掘金，之後又以前AV女優呢個身分去到菲律賓發展，推出過嘅寫真雜誌更創下歷來最高的銷售紀錄。不過講到最成功嘅，一定係喺當地坐擁6舖，當中包括4間酒吧、菲律賓首間膠囊旅館、以及俱樂部。其中一間係位於阿基諾國際機場附近Remington Hotel內嘅La Maison。她近日接返日本週刊《FLASH》訪問時透露已經喺菲律賓生活4年多。「我現在手上有6家店要管理，另外也以模特兒、演員的身分持續活動，拍了化妝品廣告、電視節目」。

不時都會帶埋小澤瑪莉亞天使一齊搞Party。

雖然小澤瑪麗亞未有透露其生意之道，之不過，由佢IG所見，小澤瑪莉亞不時都會喺位於酒店內嘅酒吧舉辦派對，單係聽個名「Wet and Wild summer party 」就已經夠吸引，而喺派對中，小澤瑪麗亞更會連同幾位「小澤瑪莉亞天使」齊齊化身成 Victoria's Secret Angels 招代客人，雖然班天使嘅外表好似一般，但勝在打扮性感，難怪愈做愈有。

男朋友Jose Sarasola本身係酒吧嘅常客。

小澤瑪麗亞除事業有成之外，愛情亦都唔差。早前小澤瑪莉亞與酒吧常客Jose Sarasola發展成為戀人，對方除咗係廚師之外，仲係一名演員。二人不時在IG放閃，感覺看來十分穩定。