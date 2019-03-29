【投杯球】Pong Sport愈高愈好？　香港女選手：講求的是肌肉記憶

提起「Beer Pong」，不少人會聯想到是酒吧的傳統遊戲，惟經過年月變遷這個遊戲已演變成競技方式的投杯球運動（Pong Sport）。事實投杯球運動有兼職或全職選手，就如過去周末香港舉行的投杯球世界錦標賽，當中亦發現本地選手的身影。

投杯球運動比賽需放10隻投球杯於枱的兩端，每隊每回合投兩球，目標是將球投進對方的杯中。順利投杯稱為「Ball-in」，防守一方就要把投中的杯子移開。直至對方的杯全部投中或在限時10分鐘內剩下杯數較多的一方，就是勝出。

24歲的林敏欣（Myra）是香港隊伍「PONG Tetris Fire」成員之一。（梁鵬威攝）

比賽分為4大模式：Combo out、Count out、Challenge及Classic。 進行形式因賽例而異，如今次在港舉辦的世界錦標賽中，均有4個模式，如雙人Combo Out、四人Challenge、單人Classic等等。 每隊為4至6人，每3隊一組，先進行3場7回合淘汰賽，勝出的隊伍便可擠身8強；8強及4強賽均在1場7回合比賽，最後兩強便可晉身決賽。

24歲的林敏欣（Myra）是香港隊伍「PONG Tetris Fire」成員之一，其隊伍亦為2018年「PONG Connect Master League Season 2」的冠軍隊伍。今次她除了參加世界錦標賽中的三人Count Up及雙人Classic之外，亦有另外參與個人Combo Out比賽。

Myra練習飛鏢出生，其後被酒吧一張發光又發聲的機枱吸引，隨後轉戰投杯球。（梁鵬威攝）

投杯球運動比賽需放10隻投球杯於枱的兩端，每隊每回合投兩球。（梁鵬威攝）

香港只有業餘選手

誰料到3年前的Myra卻獨愛飛鏢，直至一年半前，她被酒吧一張發光又發聲的機枱吸引，投杯球生涯正式開始。最初Myra開始投杯球訓練，亦有參加由酒吧舉辦的本地賽事，其不俗的表現更令她獲現時所屬隊伍的隊長Chester賞識，去年1月正式加盟。縱使「有隊跟」，現時香港亦只有業餘選手。正職為侍應生的Myra工作不定時，訓練全靠自律，假日訓練是基本，臨近比賽甚至每日訓練。

事實身高1.65米的Myra已在投杯球世界裏算是矮小選手，但她認為勤奮練習即可彌補身高缺點。（梁鵬威攝）

投杯球與飛鏢均講求拋物線，但Myra認為相比下投杯球較容易：「乒乓球較輕，因此要控制及調較的因素亦相對少；飛標目標範圍較大，投杯球卻一直以10隻杯為目標，只要多練習就會熟悉拋球的姿勢」。Myra又表示，投杯球反勝的機會率高，更容易打出成績，因此相對的滿足感會較大。

只要有20隻杯、一張枱，就可以投杯球即可開賽。（梁鵬威攝）

投杯球講究拋物線

要準確把球拋進杯中，完美拋物線可謂不可缺少。身高1.65米的Myra比起其他高挑選手，的確有點「輸蝕」，但她認為身高不能是困難的籍口：「身高並沒有造成任何影響，只要我拋的時候將手放高一點就可以了；當然高是有優勢，但投杯球亦講求肌肉記憶，多練習就會了解手臂擺位、拋球角度」。

（梁鵬威攝）

惟在香港堅持所愛，面對的困難除了時間的限制，就是「搵食」這個關卡。雖然投身投杯球運動花費不大，但如談到職業之路，Myra亦認為這步仍非常遙遠：「有誰不想專心一樣事業去賺錢，但的確本地還有很多比我高水平的選手」。話雖如此，Myra續道：「如真的喜愛就要堅持到底，帶來的成功感是難以言喻」。

香港投杯球協會主席趙朗相信投杯球在香港有很大的發展潛力。（梁鵬威攝）

投杯球協會主席：運動老少咸宜

香港投杯球協會主席趙朗（Ronald）亦是投杯球愛好者，他發現不少人都對傳統投杯球遊戲有所了解，因此組織本地投杯球運動的過程亦未遇太大問題：「這項運動老少咸宜，對體能要求不高，男女又可一起參與。加上規則及玩法簡單，只要有20隻杯、一張枱就可以比賽。」他相信投杯球在香港有發展的潛力，但過程定必充滿挑戰，「首先要打破港人認為『投杯球就一定是要飲酒』的舊有思維。」