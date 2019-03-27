黃又南蘇麗珊以為撞鬼　被劇組演員扮「鬼」扮馬嚇死

電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》今天（27日）舉行開鏡拜神儀式，戲中男女主角分別是黃又南及蘇麗珊（Cecilia）也有出席，戲中又南飾演一名靈體：「我係陽間因為一次意外死咗，然後落咗陰間，陰間有一個比賽，贏咗就可以去返陽間做人。」而Cecilia就飾演一名神婆，在一次中召靈中召了又南，再想辦法幫他贏得比賽。

又南形容這部電影是：「驚訝、愛情、友誼的一部電影。」（陳順禎攝）

又南戲中也要特意化了一個恐怖的妝，他也有發放社交網站，立即令身邊朋友大嚇一跳，「我啲朋友睇完話嚇死佢，因為我個妝係好灰色，佢哋以為我病，但成套戲都好好玩，因為大家都後生仔。」Cecilia笑言：「同佢拍完，一見佢落妝就覺得好奇怪，做返正常樣，咁靚仔，有對比之下就好奇怪。」

Cecilia又南化妝前後的分別實在太大。（陳順禎攝）

戲中演員造形十分突出，很多真的是扮「鬼」扮馬，二人直言有時候真的嚇呆，以為真的撞鬼：「佢哋尋日有人玩，喺㗎車裡面著返戲中套衫同化返個妝係到影相，我叫佢哋唔好揸車岀去，會嚇親人。」現實中二人也很害怕靈體，又南搶著Cecilia回答比她更害怕：「每次朋友睇鬼片都唔會叫我睇，知我驚，不過呢部唔係鬼片，呢套電影有喜怒哀樂。」

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