【女神降臨】大熱漫畫將改篇成劇集　原作者靚過允兒秀智雪炫

韓國漫畫《女神降臨》雖然在上年才開始連載，但至今已經成為最受歡迎的網絡漫畫之一，人氣一直高居不下。有製作公司好早就睇得出《女神降臨》的潛力並宣布將作品翻拍成劇集，消息出街不久即引起熱烈討論，更有網友搞投票支持心目中的「女神」成為主角「任朱靜」，粉絲都指她們的美貌與主角有過之而無不及，候選人包括「國民初戀」秀智、少女時代的允兒、Apink的孫娜恩、AOA的雪炫和矚目新星蔡秀彬，不過她們都不及以下介紹的美女，因為她根本就是主角本身。

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最近，《女神降臨》作者貓咪（야옹이）在漫畫中的圖文訪問，自爆一張自己低頭坐在咖啡室的相片，立即引起粉絲好奇，當中有網友便在茫茫人海中發現貓咪的Instagram，驚覺貓咪真人極具氣質，樣靚身材正，與主角「任朱靜」幾乎一模一樣，令好多人都忍不住留言讚歎：「活生生的《女神降臨》女主角」、「貓咪作者可以去演韓劇《女神降臨》了」、「你是畫自己嗎」。

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