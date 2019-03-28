WINNER宋旻浩襲港未受勝利醜聞困擾　大讚譚詠麟有型：想和他見面

韓國男團WINNER成員宋旻浩MINO在27日抵達香港，晚上出席假中環大館舉行的品牌活動。曾與MINO同屬YG娛樂的勝利近日醜聞不絕，所以今次活動除了吸引近50名INNER CIRCLE（WINNER粉絲）到場，以求一睹偶像風采外，亦吸引不少傳媒關注。雖然MINO未有回應勝利醜聞，當晚心情仍相當不俗，不時擺出多個獨特甫士供傳媒拍照。

WINNER成員宋旻浩現身香港品牌活動。（蒙曉盈攝）

宋旻浩數度來港演出，問及對香港的印象，MINO透露過往認為香港是華麗的地方，及後發現香港無論人還是建築物都各有特色，白天和夜晚的景色展現不同風格，他認為香港是外在華麗，同時也有豐富內涵的城市。睇到最想合作的香港藝人，MINO表示：「哥哥們說過譚詠麟是很帥氣的藝人，雖然有點困難，若有機會的話想和他見一面。」

MINO看來心情不俗，擺出多個動作傳媒拍照。（蒙曉盈攝）

MINO最希望和「譚校長」譚詠麟見面。（蒙曉盈攝）

活動上，宋旻浩跟在場傳媒分享衣着配搭心得，指自己愛穿鮮艷奪目的衣着。講到自己和WINNER的未來動向，MINO稱現時正在製作新專輯，希望可以用好音樂和面貌和大家見面；另外，不少INNER CIRCLE都知道MINO擅長繪畫，不過他明言目前仍未有舉辦畫展的計劃。

MINO敢於挑戰穿着鮮艷奪目的服飾，衣着風格頗前衛。（蒙曉盈攝）

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