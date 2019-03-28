【女學生．吹水班】「火雞姐」丁可欣自認問題學生　專恰腍善老師

ViuTV節目《晚吹–女學生‧吹水班》是以校園為和青春為主題的清談節目，由駱振偉（Thor）﹑嚴祺和彭嘉桓（Moley）三人主持，每集邀請不同嘉賓分享讀書時期發生的事情。昨晚（27/3）播出的一集便邀請了網絡紅人丁可欣（Yanki）上節目。

最新的的一集（27/3）《晚吹–女學生‧吹水班》邀請了網絡紅人丁可欣做嘉賓。（電視截圖）

大家中學時都可能有些反叛事跡，節目中，Yanki大爆自己中學時是「問題學生」，非常頑皮和貪玩。她解釋是因為自己性格活潑活躍，「上堂嘅時候望住老師講嘢，聽唔到佢講咩」，不喜歡讀書，但就喜歡學不同的課外活動，連高中選科都是「盡量揀啲唔洗諗嘅科」又或者一些任教科目的老師比較好欺負的科來選修，因為不會阻住她上堂睡覺。

節目中，Yanki大談自己中學時的事情，指自己曾把書扔在地上，與老師對罵。（電視截圖）

Yanki被主持Thor問到︰「你唔驚老師㗎咩？」Yanki答︰「我唔驚啊，因為唔知有咩好驚。」（電視截圖）

之後，Yanki爆自己「要紮辮永遠都唔紮」，又指自己當時︰「老師叫我做乜我都唔做，交功課唔交。」更直言那時唔驚老師︰「唔知有咩好驚」。她現在有一身好舞藝，不過她指當她開始在中三﹑四初學跳舞時，更會在課室最面的位置拉筋。有一次因為上課時睡覺被老師叫醒了，就把書本扔到地上，和老師對罵，但對此，她現在回憶起來也覺得自己差勁，因為那個老師好錫她。她更因時常被老師沒收電話而弄來了一部假電話給老師，蒙混過關。不過，Yanki指到現在也有和以前的班主任聯絡，約食飯和傾偈。

主持之一的Thor就覺得Yanki不是壞學生，只是專注力不足，不知道怎樣令她能專心的學生。而且說她個性獨立，有自己思想。（電視截圖）

現年25歲的Yanki在網絡上憑「火雞姐」形象在Youtube拍片而廣為人知，「火雞姐」說話火爆有話題性又沒有包袱而成為網絡熱話。後來，她更被公司簽為歌手，又拍戲又拍舞台劇。不過，今年2月，網民指她中學時欺凌同學和涉嫌盜竊同學的手提電話。不久後，她在IG拍片道歉，並坦承自己以前的惡行，希望獲得原諒，亦願對過去被她欺負的同學作出補償。

早前，Yanki為她學生時期的行為拍片道歉。（影片截圖）

節目出街後，引來不少網民留言，當中有為她說話也有彈。不少人翻舊賬，追究月前她承認中學時期有欺凌同學和涉嫌盜竊同學的手提電話的行為。故有人表示「呢集罷睇」，又有人激動表示要unfollow ViuTV的Facebook專頁。不過都有網民留言說「其實點解要執著喺人哋過去 人哋都拍咗片say sorry啦」。

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