傅嘉莉激動反撃多年「第三者」傳聞：唔講就越描越黑

傅嘉莉（Kelly）自2013年加入TVB以來就是非不斷，除早前在IG以千字文形式重提被屈「是呂慧儀與前夫之間的第三者」一事外，早在2014年更曾被拍得與一名星洲富商，被傳傳媒稱作「四眼肥叔叔」的有婦之夫在中環掃貨，多年來的花邊新聞或多或少也對她的事業構成影響。今日（28日），又再有娛樂雜誌以她是「孤獨精」、「全身名牌與收入不符合」、「出入坐名車有專車接送」為題，寫了一篇新聞報導，被屈多年，傳嘉莉終於忍夠，決定為自己平反！

傅嘉莉（Kelly）今日出席TVB與香港寛頻合作計劃發佈會。（林迅景攝）

Kelly今日出席TVB與香港寛頻合作的計劃發佈會後，接受《香港01》訪問。她看畢今日某雜誌的報導後感到「非常無奈」說：「點解我咁努力做嘢，啲人嘅焦點放咗喺一個錯嘅位。」訪問中，她逐一解釋澄清自己在拍劇時並非「孤獨精」，反而跟劇組演員相當融洽，而報導中所指的「全身名牌」，亦不過是TVB安排的戲服，「有名車、司機接送」，也只不過是一架入門的汽車以及接送她的弟弟。

Kelly 表示近來除忙於拍劇外，更開始了自己的頭飾生意，現時每月也有5至6位數收入。（林迅景攝）

她續說：「我唔係好圓滑，唔識表達自己，發生好多事嘅時候我都以為低調，會越描越黑，就唔講咁多嘢，但係我正正就係發覺，我而家好努力拍劇，唔夠瞓，之前病咗耳水不平衡，都冇人會理，淨係將你以前嘅嘢『炒炒炒』（炒作），既然都係咁，我何不藉著傳媒或者自己嘅平台講返一啲說話呢？」

Kelly慨嘆因為花邊新聞，平日的努力似乎被大眾無視了。（林迅景攝）

她同時也為數年前「肥叔叔事件」解畫：「就算係而家，都會提返『肥叔叔』，我都好想寫一篇嘢去為自己澄清，就係我有好多唔同年紀、唔同身份、唔同婚姻狀態、唔同身形、國家嘅朋友。點解大家就會用一個錯嘅角度去睇。」訪問中，她更逐點解釋，為何會被傳媒塑造成一個「第三者」，以及為何會有疑似的士上與人夫「肥叔叔」親吻的照片出現。

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