TVB將開辦《大灣區小姐競選》？　余詠珊堅拒：一定唔會！

TVB行政總裁李寶安先生在3月25日在一篇訪問表示，公司會向著OTT業務、大台網及內地業務這三個目標發展。同時也期望今年可在內地推出綜藝節目，開拓收入來源，在大灣區覓地建廠，爭取由以往收費提供節目予內地電視台轉播。報導一出，亦有不少傳媒推測TVB將會發展大灣區版的綜藝節目，再引伸下去，更有網友大膽認為TVB會將香港品牌之一的《香港小姐競選》變成《大灣區小姐競選》云云。

近日好多網友揣測TVB會開辦《大灣區小姐競選》，今日余詠珊就親身回應大家的疑慮。（林迅景攝）

日前TVB助理總經理（非戲劇製作）余詠珊小姐接受《香港01》訪問，並斬釘截鐵的表示並沒有製作《大灣區小姐》之打算。她說：「我諗我哋並唔係淨係做大灣區嘅綜藝節目，而係想同國內一啲大嘅平台做合作，依家陸續同一啲平台傾緊，舊嘅新哋平台都有，所以新媒體都有機會合作。」至於合作名單，余詠珊小姐就表示將在二、三個月內落實，到時候就可對對外公佈。

余詠珊表示BigBig Channel將會變成眾多新媒體與廣告客戶之間的平台。（林迅景攝）

訪問中，她表示對合作製作綜藝節目「Open所以可能性」：「愛奇藝、騰訊、Youku，或者係新媒體，抖音、西瓜（視頻）、小紅書，都完全唔排除同佢哋合作。」並謂，現階段已和澳門興起的網上媒體「微辣」合作當中。「我哋喺阿姐個節目《娛樂大家》已經搵咗『微辣』，之後仲會有幾集。其實關於香港新嘅、大家鍾意嘅、紅嘅媒體，我哋都一個個聯絡緊。」並表示希望將BigBig Channel打造「亞洲區最大」、「新媒體組成的體系」。那麼，有否聯絡香港網上觸及率較高的《100毛》呢？她回答說：「暫時未傾住，因為佢已經係上市公司，比較複雜啲。」

余詠珊表示暫時未有與《100毛》接觸，並以「佢已經係上市公司，比較複雜啲」解釋。不過「微辣」就已在合作當中。（林迅景攝）

至於香港人最關心的，會否將《香港小姐競選》變成《大灣區小姐》呢？她回答說：「我唔會，一定唔會。「我哋好想做返關於香港嘅嘢，如果我哋想發展同國內合作，都係想令香港製作行得更遠，就多過最近興呢樣，就做呢樣嘢。」有余詠珊這一番話，看來大家也可以放心了。