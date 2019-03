【血與水】李施嬅出戰「加拿大奧斯卡」爭女配：我覺得已經贏咗！

李施嬅(Selena)在2月憑藉飾演加拿大劇集《Blood and Water》(血與水)中「女殺手」Michelle Chang一角,榮獲有「加拿大奧斯卡」之稱的《2019年加拿大銀幕獎》(Canadian Screen Awards)電視組別「女配角」提名,繼2017年奪得歐美頒獎禮雙料影后之後,再次衝出國際,演技備受肯定。

《2019年加拿大銀幕獎》是加拿大殿堂級的頒獎典禮,將於本月31日舉行。今早(29日),有份入圍的Selena也特登飛往加拿大為頒獎禮做準備。

對於再次被國際獎項提名,Selena也倍感興奮,她在接受《香港01》訪問時表示:「今次提名啲對手都好勁,因為我知道其中有一個對手係68歲嘅英國老戲骨演員,佢喺好多國際大型頒獎禮都有過好多提名,又拍好多電影,所以係一啲好犀利嘅演員,所以攞獎我唔係十拿九穩。」

Selena在2018年加入《Blood and Water》第二季拍攝,今年更榮獲《2019年加拿大銀幕獎》「女配角」提名。(網絡圖片)

今次共有4人同Selena一齊角逐「女配角」獎項,當中亦不乏一些年輕演員,包括29歲的Mackenzie Porter、25歲的Chanelle Peloso,Sharron Matthews以及最大競爭對手,68歲的英國演員Geraldine James。

Geraldine James出演過多套影視作品,包括《神探福爾摩斯》系列(Sherlock Holmes)、《愛麗絲夢遊仙境》系列(Alice in Wonderland)以及《龍紋身的女孩》(The Girl with the Dragon Tattoo)等。1989年憑藉電影《She’s Been Away》獲得威尼斯影展最佳女主角獎,1990年以百老匯話劇《The Merchant of Venice》勇奪戲劇桌獎最佳話劇女主角等獎項,可以說是名副其實的老戲骨!

68歲的英國演員Geraldine James憑藉劇集《Anne with an E》提名女配角,是Selena最大的競爭對手。(網絡圖片)

儘管競爭對手強勁,不過Selena坦言,能夠與世界級的演員在同一個範疇提名,已經是一種榮幸:「喺呢一刻我已經覺得贏咗,仲可以抽時間去呢一個頒獎禮,所以今次都非常開心。而且重返我長大嘅地方,有呢一個咁隆重、咁大型嘅頒獎禮提名,我覺得已經係贏晒。而家嘅心情只係想去好好享受呢個旅程,好好享受紅地氈,同埋感受下喺出面嗰啲頒獎禮嘅感覺。我又唔會諗攞唔攞獎,因為我之前都唔知道同我一齊提名嘅嗰幾位演員嘅background,跟住我呢排睇到有一個咁勁嘅演員時,個信心就冇咁大,所以着靚靚去好好享受。」

Selena透露昨日(28日)與是單立文與胡蓓蔚的11周年紀念日,她與胡說八道會的成員一齊食飯,為豹哥豹嫂慶祝之餘,大家也為她踐行。

Selena自2003年加入無綫後出演過不少劇集,但在TVB只攞過電視女角色及飛躍進步女藝員獎,而今次的經驗都令她相當感觸:「可能自己喺香港演戲都咁耐,都已經係好認識演戲呢個行業,同埋都有信心嘅,但原來出到出邊,自己只不過係好渺小,其實係提醒自己仲有好大嘅進步空間,去令到自己更加好,所以我會繼續努力,繼續盡力去衝。」

另外,她還透露好友趙希洛今日特別載她去機場,令她相當感動:「原來當你有成績嘅時候,身邊嘅人仲替你緊張,替你開心,好感受到身邊人愛你嗰種溫馨,呢一個比攞任何獎更加感動。」

許久無人送機的Selena今日由好友趙希洛載她去機場,令她非常感動。

