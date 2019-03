Billie Eilish甫出處女即奪流行榜冠軍　陳奕迅夫婦IG力撐

美國創作歌手Billie Eilish年僅17歲,已憑着出色的音樂和藝術才華紅遍全球,現時已獲3200萬粉絲追蹤,歌曲總計超過60億串流量,成為Spotify上第2個最多人收聽的女歌手。昨日(29/3)Billie推出處女碟《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》,更獲「歌臣」陳奕迅和太太徐濠縈力撐!

Billie Eilish向來愛與哥哥在睡房玩音樂,14歲時憑《Ocean Eyes》一曲走紅,因而獲Interscope Records賞識羅致旗下。Billie Eilish不止具音樂和藝術才華,外貌還相當標緻,所以吸引大音樂和時裝潮流媒體爭相訪問,例如今年1月便和日本國寶級藝術家村上隆一同以「三頭人」造型登上美國《Garage》雜誌封面,隨後村上隆更為其歌曲 《You should see me in a crown》的動畫MV操刀。該歌曲原版MV人氣亦不容小覷,皆因這個去年網上廣傳的「食蜘蛛」MV於網上衝破9800萬點擊率,相信突破1億大關亦是指日可待。

Billie Eilish昨日推出處女碟,旋即成為話題作。

Billie外貌與實力兼備,難怪年僅17歲已迅速上位。

《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》收錄14首Billie與哥哥創作的歌曲,推出首日立即登上香港iTunes榜及Apple Music榜冠軍,就連Eason陳奕迅和太太徐濠縈也立刻透過Instagram力撐這位才女,可見Billie影響力已席捲香港。

陳奕迅與徐濠縈透過Instagram支持Billie。(網上截圖)