減廢由日常做起為衣櫃斷捨離　謝安琪：減少咗擁有好多衫！

歌手謝安琪（Kay）昨日（30日）以「地球一小時」活動大使身份，出席世界自然基金會環保活動。今年已經是她第10年支持此活動，推廣環保有多重要：「其實10年前已經聽過好多氣候變化嘅預言，例如氣候會升溫，酷熱到我哋抵受唔到、越來越多風暴等⋯⋯10年前聽嘅時候未係咁近身，但聽到都會好驚，好似我之前去冰島拍唱片（《Slowness》，2009）封套，眼見地球因為氣候變化而響起警號，所以希望喚醒大家去關注呢件事，係越來越心急。」Kay又分享10年來的變化係是由大家好像聽故事那樣，到今天知道真的要去實行，最好是可以做到所有能保護地球行動都盡力做。

謝安琪分享身邊多了朋友支持素食，藉此減少碳排放；亦會自備餐具、環保袋等，實行從日常生活中的小細節開始改變。（葉志明攝）

身體力行減即棄產品 沒帶咖啡杯不准喝咖啡

謝安琪身體力行從自己的日常生活做起：「我會有種懲罰，如果嗰日唔記得帶自己嘅咖啡杯，就罰自己冇得飲咖啡；或者嗰日趕唔切去餐廳食嘢，我都唔畀自己食外賣；我通常會帶備簡餐，例如生果、Pancake，去減少使用即棄嘅產品。」Kay作出的行動亦是以身作則，又自豪自己的下一代有不錯的環保意識：「大仔（張瞻）日常生活都會好似我咁有（這種）懲罰，真係要去飲嘢就用紙杯、唔用飲管同膠蓋，佢會識得做精明嘅選擇，減少對地球嘅傷害。我唔係強制性要求佢去做，但佢有自發性，我幾開心見到佢有呢份心。」

Kay又期望政府可以加強環保政策；或生產商亦可以在研發產品方面減少、甚至不使用對環境有害的塑膠。（葉志明攝）

盡量穿贊助服飾上台 為衣櫃斷捨離不盲目追潮流

作為一個藝人，家中理應有數之不盡的衣物，謝安琪卻分享自己並非如此：「工作上盡量用贊助商嘅衫，着完處理好之後就歸還，減少咗擁有好多衫。其實我日常生活衣著好簡單，鐘意嘅顏色好簡單，亦係恆常款式，我成日都講笑話，如果立定一個時裝嘅風格，就可以成為經典。從簡化衣櫃開始著手，試下斷捨離，將衣櫃大翻新一次，再堅持一種風格。」Kay說自己幾年前開始執行這件事，笑言結果還不錯，大家對她日常衣著的風評提升了。Kay又提醒大家不要盲目追隨潮流，應挑選自己長遠會穿著的衣物，質料、剪裁、耐用最重要。

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