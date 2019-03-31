李佳芯現場挑戰唱《你是你本身的傳奇》：唔可以每次唱嗰幾首！

今天（31日）李佳芯（Ali）出席「萌遊治癒樂園」活動，Ali更表演「拿手好戲」，現場獻唱了《你是你本身的傳奇》和《終身美麗》兩首歌曲。《你是你本身的傳奇》也是她第一次在現場獻唱，Ali心情十分緊張：「呢首係最近練，唔可以每次唱嗰幾首，我個人做一啲唔在行嘅事就會有壓力，所以每次唱新歌會緊張，尤其是唱高音位會驚，但都比初初好，聲線控制多少少，但其實我今日比自己唔合格，我真係覺得自己唱得麻麻。」

Ali今日（31日）出席活動唱咗兩首歌曲送給粉絲，分別是《你是你本身的傳奇》和《終身美麗》。（葉兆康攝）

今天大會主題是舒壓，Ali直言自己是樂觀一派的人：「我好多時候都覺得開心咪得，做嘢開心，做人健康，簡簡單單就得，我要求都唔多，我只要食到鍾意食嘅嘢，我都好容易開心。」但人一定也有負面情緒，Ali在解決這方面會選擇「自閉」：「我另一面唔係心我就會匿埋，我會匿埋自己去喊，我好倔強，唔會畀屋企人知，不過人總會有呢啲時候，當然朋友陪伴好緊要，但最後都要自己克服。」

Ali曾因為工作壓力大困在家中獨自哭泣。（葉兆康攝）

Ali通常是為工作方面而哭，全因為她入行時間不長，演戲方面經驗尚淺。提到愛情她笑言很久沒有為這方面有煩惱：「年紀大咗，我覺得個人成熟咗，同幾年前有唔同，以前會為感情唔開心，但當工作咁辛苦時候，尤其係我，我會想平淡簡單，依家簡簡單單得。」

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