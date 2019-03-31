盤點肥媽經典「錯DD」系列　邊個會真係去煎西瓜？

由肥媽同陸浩明主持嘅「食平D」系列愈做愈有，新一輯《食好D 食平D》強勢回歸，肥媽之前錄影時仲話今次會加入健康飲食元素。喺每輯節目中，肥媽都希望教大家以最平嘅價錢煮出最優質嘅菜式，但似乎每次都總會有些小錯誤，唔知大家又記唔記得呢？

「孕婦滋補餐」呢集出事後，TVB即時刪走網上版本。

「產婦」當「孕婦」 飲完隨時流產

喺第一輯《食平D》，其中一集係以「孕婦滋補餐」為主題，節目中，肥媽提議孕婦吃「益母草煮蛋茶」，結果有網民指出，由於益母草有活血去瘀的功效，孕婦服用後隨時有導致流產，懷疑肥媽將「產婦」講成「孕婦」，而事後，通訊局收到5個投訴，而肥媽亦急急道歉，並表示因為節目無資料搜集員，所以才會有以錯誤，而TVB為了補鑊，即時安排中醫師於《東張西望》就益母草的藥效與食療作詳細解釋。



喺《優質食好D》，肥媽教大家煮香草牛油煎熟成西冷配焗薯，期間講到點先知道到底塊扒熟唔熟。

煎扒睇到杜汶澤眼火爆

肥媽不時都會喺節目中教煎扒，之不過，佢嘅烹調手法就唔係個個都認同，其中一定有杜汶澤份，阿澤曾在自家製節目中《為何深夜總是餓》中，烹調香茅燒豬扒時，提到好多人都會靠煎牛扒時靠撳，並謂「最好笑有個肥婆教煮餸，嗰條肥婆係點教人哋？佢攞個鉗，掂下塊牛肉就話差不多。」阿澤認為要知道牛扒熟唔熟，有啲大廚會直接用手指去感受，但其實最穩陣，當然係用計時器啦，而佢口中所指嘅「肥婆」（亦即係肥媽），竟然用個鉗掂一掂塊扒就可以知道熟未，成件事都幾magic。

節目成日都出動唔同嘅煮食用具，真心問一句如果無的話，係未可以轉台？

愈做愈hea

之不過，節目最令觀眾不滿係有感肥媽愈做愈求其，每次醃肉都係落燒酒、鹽、糖，再落鑊再調味就話上得菜，完全無新意可言。其中一集教觀眾整薑汁撞奶，肥媽明明話唔使搞咁多嘢，但最後就拎出慢煮捧，話咁先可以保持同控制到啲奶係同一個溫度，簡單事情複雜化，擺明就係因為品牌贊助。

西瓜熱食?!

煎西瓜……

將西瓜煎至金黃色……

大家睇過咁多集，對於邊一款菜式最有印象呢？會否是曾在《今個夏天食平D》出現嘅「西瓜pizza」?其實西瓜pizza係外國都幾流行，而一般造法係將西瓜片後，加上乳酪以水果粒。但肥媽就教大家將切片後嘅西瓜用有坑紋嘅煎Pan，將西瓜煎至金黃色，加上芝士、青瓜、橄欖，食之前在上面再加上黑醋。唔少網民都指要食呢塊西瓜pizza都幾需要勇氣。

鯇魚魚生一定要喺大灣區食！肥媽信心保證。

食鯇魚魚生係經典

之不過，講到肥媽嘅經典，真係不得不提喺《大灣區 活好D》中食鯇魚魚生！結果搞到連食安中心及衞生署衞生防護中心都要喺facebook發帖，強調「切勿進食淡水魚生」，但肥媽係回應傳媒時，就死撐表示：「我睇住佢哋自己養，我有信心食。」其實肥媽真係仲有好多「艾啲牙」真係有創意，的確係要寫個服字呀！