IG賀父母結婚周年紀念　胡定欣忽然感性︰我需要一段婚姻嗎？

胡定欣昨晚（1日）在IG上傳一張跟父母的合照。原來昨天是她的父母結婚週年紀念。照片中，他們站在摩天輪下，定欣負責揸機自拍，雙親就在後面依偎拍照，一家三口非常溫馨。

定欣昨日（1日）在IG貼上與父母的合照。（胡定欣IG圖片）

定欣在帖子寫道︰「一直在問婚姻是什麼，包含了什麼，這是必須嗎？我需要一段婚姻嗎？呢刻我沒有一定的答案，因為我相信那個人岀現，我就會知道。Daddy媽咪，祝您們結婚39周年快樂，永遠永遠幸福快樂。」定欣在字裏行間透露了對婚姻的疑問，但最後還是選擇相信了愛情。藝人朋友如好姊妹姚子羚和黃智雯﹑林子善都有留言祝賀定欣的父母結婚週年紀念快樂。而陳敏之更回應定欣的留言，答︰「（婚姻）是甜蜜和幸福的！」

定欣在照片下留言，看來是有感而發。（胡定欣IG圖片）

其實定欣在事業上得意，於2015和2016年分別憑《鬼同你OT》和《城寨英雄》在TVB《萬千星輝頒獎典禮》中奪得「視后」獎座，今年更有份以在電影《逆流大叔》中的演出獲提名《香港電影金像獎》最佳新演員。她近年又積極做gym同跑步操得一身fit爆身形。不過在感情方面，就暫未有著落，曾與藝人吳浩康﹑馬國明拍拖，還有跟圈外人沈柏淳及音樂人陳明道都有過一段情，不過都未能修成正果。不過，定欣有一對咁恩愛的父母做好榜樣，應該會對愛情和婚姻有一番感受吧。而她又靚又叻女，好快就會遇到真命天子嘅！

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