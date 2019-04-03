網紅為點擊鯨吞原隻活章魚　原隻豬頭照咬好驚嚇

自從近年網絡世界發展迅速，資訊愈益發達，就有不少人想投身YouTuber又或是KOL行列，藉此賺取收入。不過要在眾多同行之中突圍而出並非易事，想吸引到人收看往往要有特別的賣點。韓國一位名叫So Young的YouTuber，就以進食各種奇怪冷門的食物，或是超多分量的食物而爆紅。她表演過「鯨吞」的食物包括活八爪魚、三文魚、豬頭、生的豬內臟、蟲、炸雞、辣椒、巨型蛇狀軟糖以及醬油蟹等。近日她就拍攝了一段生吞活八爪魚的影片，而令到大家睇得好驚嚇，好不安。

佢之前試過生食豬內臟。(youtube截圖)

其實So Young已非首次表演食活八爪魚，不過她今次有別於過往食法，之前她都有切開活八爪魚來吃，然而在最新這條影片中，她竟將原隻八爪魚塞入口中，連頭生吞。而被她吞食的活八爪魚就不停掙扎，想從她的嘴邊爬出來，那些觸鬚爬到她的面上，甚至爬進了她的鼻孔裡，她吃時的樣子也顯得頗為痛苦，更一度似是哽親致呼吸困難，情況相當驚險，之後她才說是開玩笑而已。活八爪魚從她嘴裡伸出來爬她的面上一幕，像極異形似的。網民均看得目瞪口呆，紛紛留言表示「好嘔心」、「好恐怖」、「實在看不下去」。

生吞原隻活八爪魚真係好恐怖。(youtube截圖)

由於這條影片瞬間引起了熱議，令大家看得非常之不安，並惹來負評，So Young已將該短片刪掉，就連同她最新的一條吃豬頭的短片都一併刪掉了。她還為此拍片跟大家誠懇地道歉，表示以後會更小心處理她所拍的影片。

佢拍片同大家道歉。(youtube截圖)

以下就係佢食唔同食物嘅影片截圖，首先係原隻活八爪魚：

+ 21 + 20 + 19

仲有豬頭：

同埋佢之前食過嘅其他食物：