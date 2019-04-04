洪卓立拍MV遇大風雪　化身暖男照顧團隊：啲風大到好似十號風球

依家喺香港造音樂愈來愈艱難，但總有一啲有心人信好歌有好報。洪卓立（Ken）參加新秀入行至今已經13年，前年，黃偉文（Wyman）為Ken度身訂造《帶著骨灰去旅行》，一首與愛人逾越生死同遊異國嘅作品，更成為Ken第四首四台冠軍歌。今年原班人馬延續「異國之旅」，導演拉大隊去到日本雪山拍MV，更遇上大風雪﹗

洪卓立呢次遠赴雪山拍攝MV，佢更加話應該係出道十二年嚟拍攝最凍嘅地方！

拍攝地氣溫長期喺零度以下更遇上大風雪，Ken坦言台前幕後都相當辛苦。

對上一次Ken到日本拍MV，已經係入行第一首派台歌《愛無膽》，相隔十一年，Ken為新歌《數寄屋橋次郎》再遠赴日本拍攝：「其實係我話要嚟雪地拍，因為靚，導演組就搵咗個雪山俾我，我諗呢個雪山係我出道十二年嚟拍攝最凍嘅地方！」長時間處於零下二度雪山，對Ken同導演組嚟講都係一個大挑戰！「又凍又大風，啲風大到好似十號風球。記得《愛無膽》都喺日本拍、都係冬天，都係要着住好薄嘅衫去拍。」同樣捱住凍，但Ken亦非常照顧同行工作人員，不時遞上熱飲及保暖衣物俾大家，展現暖男一面。雖然拍攝過程辛苦，但Ken指呢次雪山之旅相當值得：「每一日都好早起身，抬好多機器上山，大家好辛苦、好凍，但睇完啲相覺得係值得嘅！」

Ken呢次由歌曲到mv拍攝參與度都相當高，cut機後都細心同導演商討點樣拍得更好。

以往的歌曲，Ken都會將所有製作部份交俾監製、導演同公司，自己只負責將歌唱好。但今次佢受到監製舒文啟發，《數寄屋橋次郎》嘅歌曲及MV製作參與度都相當高：「希望所有嘢都有自己少少血喺入面，影相又好，故仔又好。我好相信團隊，但都希望有自己嘅血參與。」今次無論由歌曲至MV，都更感受到洪卓立有血有肉嘅情感。