【勝利醜聞】雜誌爆料掀網民推測　姜丹尼爾南柱赫疑帶AV女優上房

韓國娛樂圈醜聞「勝利門」幾乎每日都有新進展，不同媒體亦紛紛爆料，令「勝利門」自一月尾爆出夜店Burning Sun夜店事件後，近三個月依然是韓國娛樂新聞熱話。韓國傳媒《Woman Sense》近日爆出有多位藝人在娛樂場所花費約500萬韓圜（約3.5萬港元）飲酒後，分批到附近酒店度春宵，內容疑似影射勝利、Wanna One成員出身的姜丹尼爾、演員南柱赫等人。

《Woman Sense》大爆A君所屬組合在韓國和海外人氣均高居不下，不只在演藝界站穩腳根，對其他領域亦相當關心，是演藝界令人羨慕的人脈王。某日A君包下首爾江南區KTV整個店面，要求店方不要接其他生意。聚會當日，著名偶像組合成員B君到場，《Woman Sense》形容B君是外貌可愛，其男性美反差令女性心動，出道後在各大頒獎禮頻頻露面，還被還為著名品牌廣告模特兒，更有電視台導演明言最想邀請B君，是近年身價暴漲的偶像。隨後跟上的是C君，身形高挑，具與眾不同的時尚觸角，在電影和劇集也嶄露頭角。A和B因拍攝綜藝節目而認識，而A和C則是同公司藝人，不過B和C當日則是第一次見面。

勝利被指涉及性招待、賭博、貪污等，近日又被影射包場供姜丹尼爾等人豪飲。（視覺中國）

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最令在場職員吃驚的是日本AV女優D和韓國網絡紅人E也參與今次聚會。D坐在B旁邊不停撒嬌，而E亦落力討好C。四人合共喝了價值500萬韓圜的酒，直到KTV關門時間才離場，有職員目睹B和D，C和E分成兩組走進酒店。網民推測，上文的A是勝利，B是姜丹尼爾，C是南柱赫，至於D則是著名AV女優明日花綺羅。

有網民在「PANN」分享《Woman Sense》內容，引起熱烈討論。（網上圖片）

最令在場職員吃驚的是日本AV女優D和韓國網絡紅人E也參與今次聚會。D坐在B旁邊不停撒嬌，而E亦落力討好C。四人合共喝了價值500萬韓圜的酒，直到KTV關門時間才離場，有職員目睹B和D，C和E分成兩組走進酒店。網民推測，上文的A是勝利，B是姜丹尼爾，C是南柱赫，至於D則是著名AV女優明日花綺羅。

網民推測南柱赫和姜丹尼爾是《Woman Sense》爆料主角。（資料圖片）

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有網民4月2日透過討論區PANN分享《Woman Sense》內容，至今仍是熱門討論帖文。有人指《Woman Sense》過往爆出多宗娛樂圈大新聞，包括導演洪尚秀和演員金敏喜婚外情、少女時代成員秀英與鄭敬昊拍拖、劉仁娜與智鉉寓戀情等，相信文章內容可信性甚高；亦有人認為有關內容未經證實就作分享，相信日後上載文章的網民或《Woman Sense》有可能會被控以名譽損毀罪。

明日花綺羅被指是受邀的AV女優。（網上圖片）