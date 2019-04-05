【新版鹿鼎記】張一山韋小寶造型曝光　建寧公主由唐藝昕擔任

金庸經典作品《鹿鼎記》在兩岸三地都曾被翻拍過多個版本，無論韋小寶定康熙，抑或小寶七位夫人等，都為大家留下深刻印象。日前，內地新版《鹿鼎記》正在拍攝中，劇中人物造型亦被曝光。

新版《鹿鼎記》由張一山飾演韋小寶，相中的他留著長辮，身穿暗紅色清宮服飾，在片場大步穿梭，表情冷峻，氣勢如虹。

由張一山扮演的韋小寶造型曝光，他身穿暗紅色清宮服飾，表情嚴肅，氣勢十足。（微博圖片）

而在另一張照片中，則是內地演員唐藝昕。早在確認拍攝新版《鹿鼎記》時，曾傳出唐藝昕將出演「沐劍屏」一角，她身穿青綠色宮廷服飾，頭頂有髮髻裝飾，從扮相來看似是扮演刁蠻任性的「建寧公主」。

原本有傳唐藝昕扮演「沐劍屏」一角，但由造型判斷，應該是出演「建寧公主」。（微博圖片）

有別於以往的翻拍劇集，新版《鹿鼎記》獲網友一致看好。童星出身的張一山因參演內地處境劇《家有兒女》系列的「劉星」而廣為人知，調皮鬼馬、古靈精怪的性格令人印象深刻；而在網絡劇《余罪》中，他又將「賤人余」的痞性表演得淋漓盡致；在劇集《柒個我》中一人分飾七角，演技備受肯定，由他扮演「韋小寶」可以說為觀眾打了一支強心針，甚至有不少網友評價：「新生代演員裡感覺就張一山最適合演韋小寶了。」

童星出身的張一山個性古靈精怪，網友一致看到他扮演韋小寶，稱其是「本色出演」。（微博圖片）

29歲的唐藝昕因《甄嬛傳》中的「祺嬪」一角而嶄露頭角，參演過不少熱門電視劇，包括《陸貞傳奇》、《青雲志》、《大軍師司馬懿》系列等，雖然多是配角，但近幾年主演的影視作品增多，人氣急升。2017年還聯同林峯主演劇集《獨步天下》。唐藝昕樣貌乖巧甜美，頗有靈性，網友們也認為她能演活建寧公主俏皮活潑的一面。

唐藝昕出道8年，樣貌甜美，對於她出演建寧公主，網友並無反對聲，紛紛表示期待。（微博圖片）

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建寧公主是韋小寶七位夫人中，人物性格最鮮明的角色之一，在以往的影視作品中，廖麗玲、景黛音、鄭學琳、邱淑貞、葉玉卿、劉玉翠、林心如、張鳳書、舒暢、劉心悠、婁藝瀟都先後扮演過建寧公主一角。當中大家最熟悉的，一定少不了邱淑貞、葉玉卿、劉玉翠以及林心如。

邱淑貞在1992年的《鹿鼎記》同《鹿鼎記2:神龍教》中飾演建寧公主，與周星馳扮演的韋小寶可謂是天作之合，兩人平分秋色，由她演繹的建寧公主不止可愛迷人，性感中更帶有些邪魅的感覺，男裝、女裝切換自如，天真自然，媚而不妖，潑而不辣，戲中不少場口都令大家笑爆肚皮，是她最經典的角色之一。

邱淑貞在電影中無論男裝扮相抑或女裝扮相都能輕鬆駕馭，是觀眾心目中的經典角色之一。（網絡圖片）

葉玉卿在1993年電影《正牌韋小寶之奉旨溝女》中也有扮演過這個角色，雖然在戲中的戲份不重，但表現非常驚艷，妖嬈嫵媚，性格蠻橫，不過也會「講道理」。

葉玉卿扮演的建寧公主戲份並不是很重，妖嬈嫵媚，當中也不失搞笑場面。（網絡圖片）

1998年無綫劇集《鹿鼎記》由陳小春扮演韋小寶，劉玉翠擔任建寧公主一角，呈現出蠻橫、霸道、頑皮的性格之餘，還有建寧公主「狠」的一面，甚至將「犯賤」也表演得入木三分，是一位「施虐狂」兼「受虐狂」的公主。

劉玉翠塑造了一個蠻橫、霸道、頑皮的建寧公主，網友認為她扮演的角色是最貼近原著的。（網絡圖片）

而林心如在2000年《小寶與康熙》中扮演的建寧公主可謂是最甜美的一位，將角色「可愛」的一面表演得淋漓盡致，溫柔美麗、古靈精怪又淘氣，原本性格任性，在遇到張衛健飾演的韋小寶後變得溫順，最後還為其而死，十分惹人憐。