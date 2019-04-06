【No Sleep No FOMO】譚杏藍用Chinglish拍節目：佢哋好欣賞！

網絡紅人譚杏藍（小花）早前獲邀擔任「黃Viu煲劇平台」不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》的印尼站嘉賓，與節目主持Paul Foster到峇里進行60小時不眠冒險之旅。在60小時沒有入睡的情況下進行了60項挑戰，她笑言曾出現迷迷糊糊的狀態，又透露節目絕無造假：「轉場地嘅時候可以休息一下，不過我諗都係得15至30分鐘左右，唔會係深層睡眠，只係歇一歇。」

小花（右）和主持人Paul Foster（左）飛到印尼峇里拍攝。

要講到最難忘的經歷，絕對是「鬧鬼疑雲」：「製作團隊真係好狡猾，佢哋同我講，有間酒店贊助我哋，可以喺入面逗留一晚，我梗係好開心啦，當時已經好攰、好眼瞓，所以我即時跳上架車！點知去到『酒店』，What？嗰度完全冇人，同埋好凍，黑到伸手不見五指，我真係好驚！最後我哋留咗一晚，不過成晚都聽到好多聲音⋯⋯Paul真係好好人，佢好保護我！」

小花和Paul Foster要在一間「鬧鬼酒店」中渡過一晚。

不過，節目要用全英文拍攝，對於不擅長英文的小花來講真是相當困難，她在社交網站拍片亦有分享自己的心得：「《No Sleep No FOMO》係我第一個全英文嘅節目，我依家咁講完，相信好多人會想睇吓我點死、好想㩒入去睇，係咪呢？我知㗎喇，不過佢哋好欣賞我嘅Chinglish（港式英語），我亦將中文同英融合得啱啱好，將Chinglish發揚光大，哈哈！」

小花挑戰啤酒拉麵。

《No Sleep No FOMO》的創作基礎是「錯失恐懼症」，靈感源自YouTube的旅遊挑戰短片，由主持人Paul Foster帶領嘉賓主持，到訪香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、瑞士和泰國等充滿歡樂和活力的城市，在60小時內不眠不休完成60項精彩刺激的FOMO任務，從而體驗大自然的奧祕、人與人的交流和地道飲食文化等。譚杏藍出演的印尼篇將於4月19日播出。