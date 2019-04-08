【多圖】李靜儀Heidi曬峇里泳裝相　搞笑自嘲︰正面無嘢睇

組合Super Girls成員李靜儀（Heidi）近日頻頻在IG發放在印尼峇里島的靚相，似乎是到這個出名陽光與海灘的渡假勝地旅行！身為潮流Icon的她，平日IG以分享自己型格衣著搭配為主，這兩天罕有地上載了兩張泳裝照，在昨天上載的照片中，Heidi穿上了一件黑色「一件頭」泳衣坐在泳池邊，大曬纖腰。今日的照片裏，她又換上了一件白色泳衣，在泳池中回眸。只見她雙臂纖幼，風景海也天一色，簡直是靚人靚景呢！

Heidi昨日（7日）上載的照片大曬她的「S型」身段。（李靜儀IG圖片）

今日（8日），Heidi又晨早發放福利照，看來心情不錯呢。（李靜儀IG圖片）

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網民常常話Heidi的身材平平無奇，不過她的EQ夠高，曾經回應傳媒有關這些言論，笑言自己不介意，自己的身體都是母親給她的禮物。最新的照片中，也有人留言問「正面呢？」Heidi自嘲回應「無嘢睇」，突然拿自己來開玩笑。不過見Heidi身形纖瘦，不要以為她天生有好身材呢，其實也下了不少苦功，她靠日常到健身室鍛煉才有如此fit爆的身形呢，而且她也在IG說過其實自己一點也不想放假到健身室，但keep fit一定要堅持。

點擊圖片睇睇Heidi嘅身形是怎樣煉成︰