李施嬅突然被TVB官網除名　《法證先鋒IV》演法醫或成告別作

近年TVB的當紅花旦小生離巢的消息屢見不鮮，而今年38歲的李施嬅（Selena）亦加入離巢潮！Selena入行至今15年，多年來一直默默耕耘拍劇無數，演技雖然獲得觀眾肯定，但她就從未在台慶頒獎典禮上得過任何嘉許及重用。近年進軍荷里活的Selena，成績非常不錯，更多次傳出離巢TVB，雖然她都未有承認，但最近就有網民正式在TVB官網的藝人名單中被除名，看來這次Selena正式離巢的真確性相當大。

Selena在2017赴年美國拍微電影《Once More》，並獲《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的最佳女主角，成為雙料影后。（資料圖片）

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Selena在2003年參選《香港小姐競選》入行，雖然當時參賽時李施嬅一度被稱為是冷門佳麗，不過她卻奪下了最上鏡小姐以及才藝小姐兩個大獎，雖然最後未能晉身五強，但雖敗猶榮。她同年再簽TVB，一簽就是15年！

將15年最寶貴的青春貢獻給TVB！（圖片來源：視覺中國）

她參演的首部TVB劇集就是《天涯俠醫》，她在劇中飾演配角方雪兒一角，漸露頭角，其後於多部電視劇中擔任配角，2012年在劇集《大太監》演出索綽絡·婉（婉太嬪）一角，演技獲好評，更有大部分的網民留言支持其入圍《2012年萬千星輝頒獎典禮》最佳女配角。

Selena拍攝《天涯俠醫》的造型，相當清純可愛！（圖片來源：視覺中國）

左三，Selena在《大太監》飾演索綽絡·婉（婉太嬪）大獲好評！（圖片來源：視覺中國）

之後Selena李施嬅在2014年於《寒山潛龍》首度分飾兩角演技獲好評。在2018年在劇集《天命》中飾演皇貴妃鈕祜祿·鈴兒，氣質雍容華貴，大方婉約的她更被網友大讚「最美皇后」！而她最近接演的重頭劇《法證先鋒IV》，她將首次挑戰飾演法醫，很大機會亦會此劇亦會成為她的告別作！

她為拍攝《法證先鋒IV》連踩33個小時無瞓過！（資料圖片）

Selena多年來備受網民大讚！（IG圖片）

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Selena早前憑加拿大電視劇《Blood and Water》角逐有加拿大奧斯卡之稱的《2019 Canadian Screen Awards》電視組別最佳女配角，雖然最終與獎項擦身而過，敗於六十八歲的英國老戲骨Geraldine James手下，不過她當晚以一襲熒光黃晚裝出席頒獎禮，意外地獲得最佳衣著獎，希望Selena今後亦越飛越高，帶更多優秀的作品予觀眾！而Selena和TVB方面，對此未有回覆。

Selena威盡海外！（IG圖片）