Sulli雪莉真空直播飲酒　還擊網友質疑：最憎人視線強姦

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉近年行為頗為出位，時常在Instagram（IG）分享破格性感照，引起當地網民非議，昨日（8/4）雪莉與多位朋友一邊飲酒，一邊進行IG直播，當時雪莉沒有戴胸圍，再次引來韓國網民注目。

Sulli雪莉近年屢屢分享破格照，受到網民非議。（網上圖片）

Sulli雪莉在直播中毫不避忌，不斷暢飲燒酒和啤酒，臉色相當紅潤，又疑似用普通話說：「我沒有醉」，看見有外國粉絲留言時，亦用英文作自我介紹，更一度拉開背心吊帶，展示自己沒有戴胸圍，心情相當愉快。

雪莉在直播中貫徹我行我素風格，與朋友不斷飲酒，還疑似用普通話說沒有醉。（網上截圖）

雪莉拉開背心吊帶，展示自己沒有戴胸圍。（網上截圖）

不過，有網民留言問雪莉：「能夠堂堂正正No Bra（不戴胸圍）的理由是甚麼？」雪莉隨即面露不悅之色，男性朋友隨即出言安慰，指網友只是擔心雪莉，雪莉其後回應網民：「擔心我嗎？不擔心我也可以的，我沒事，但我討厭視線強姦的人。」雪莉身邊的女友人深表認同。

被問及為何可以堂堂正正不戴胸圍，雪莉明顯相當不滿，又明言最討厭被人視線強姦。（網上截圖）

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Sulli雪莉派對相被轟精神有問題 直線反擊：我怎麼了？

今次不是雪莉第一次就爭議行為反擊網民，今年初，雪莉分享和朋友開派對的照片，當中多張相片令網民想入非非，包括男友人躺在她的胸部，用氣球裝扮成孕婦，舉高手並指着腋下，被男友人抱起等。當時有韓國網民形容雪莉像日本AV女優，又有人在雪莉IG留言問：「有人知道她為甚麼變成這樣嗎？」雪莉卻反問對方：「我怎麼了？」今次直播雪莉再次回應網民非議，有人認為雪莉作為公眾人物，在鏡頭前無論衣著和行為均需檢點，亦有人認為外界不應對雪莉的私生活指手劃腳。

今年初雪莉分享派對照片，令人想入非非，引起韓國網民非議，但雪莉就一於少理。（網上圖片）