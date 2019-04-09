楊千嬅孖老公拍攝演唱會外景　凍到𠱼喘發作：覺得自己好癲！

「My Beautiful Live楊千嬅世界巡迴演唱會」，已於上月下旬在廣州揭開序幕，千嬅為了巡演可謂搏命去盡，在年初她就拉大隊遠赴紐西蘭拍攝外景，整個製作費逾500萬，千嬅在片段中攀山涉水，團隊租用了整個私人山頭拍攝，還聘用一匹馬明星合作！而拍攝期間因天氣不穩一天之內嚐盡四季，在嚴寒氣溫下千嬅要穿著單薄衣服拍攝，結果凍到發燒、𠱼喘發作，不過千嬅繼續發揮其心口勇字精神，堅定意志完成整個拍攝，她自嘲笑說：「我就係咁黐線架！今次我都係覺得自己好癲！」為了演唱會辛苦也是值得的！

美麗背後，千嬅經歷唔少心酸！

楊千嬅年初與老公兼經理人丁子高、廣告界權威朱祖兒拉大隊到紐西蘭的皇后鎮，拍攝在演唱會中播映的外景片段，是次在當地邀請了約50名具有豐富經驗的製作團隊協力拍攝，此行共去了一星期，每天工作12小時，在片段中描述千嬅獨自一人在路途上的經歷，在無助情況下走過高山低谷、攀山越嶺、即使受傷也無所畏懼，勇往直前，最後她成功自我挑戰，穿越自己，同時亦尋找到美麗人生！

千嬅有老公喺身邊，安心好多！

在拍攝時天氣寒冷兼大風沙，但是千嬅只穿著一件紅色單薄長裙，有一個鏡頭要她躺在湖上，她下水後凍得嘩嘩大叫，並大叫好凍，而同行的丁生亦忍凍下水從旁協助。在另一個場口是拍攝千嬅因攀山令手部受傷流血，千嬅要在無助心情下落淚，結果她9秒9培養感情，極速喊到眼淚鼻涕直流滿臉，令到在場的外藉工作人員嘖嘖稱奇，目定口呆，想不到話喊就喊，一take 收工！今次製作隊伍認真大手筆，在當地租用整個私人山峰拍攝，由於山嶺上未有車到達，所以千嬅也要徒步一段山路才到山嶺之巔，在航拍鏡頭下令場面更加震撼，千嬅亦被這個場景所感動！此外，團隊又聘用了一匹馬明星來拍攝，溫純的駿馬被千嬅任摸任騎十分合作。

睇吓幾細心！

由於紐西蘭天氣早晚變化很大，而拍攝地點均是渺無人煙的地方，所以不時遇上大風沙，千嬅亦經常食到滿口沙，雖然工作人員在每個拍攝場景也準備多個暖水袋及毛氈供千嬅取暖，但她還是被凍病發燒及哮喘發作，最終她支持不住要去看醫生，而翌日因狂風日暴雨取消外景，她才有一天時間休息！說到她在嚴寒天氣下落水，她不禁笑說：「我就係咁黐線架！因為好凍，拍戲都冇咁搏，不過呢啲自己嘢好緊張，大家可以見識我為咗個演唱會可以去到幾盡嘅人，我都覺得自己好癲，凍到都就嚟冇聲講嘢，有哮喘底呀我，所以條氣管唔係好掂，不過食藥應該冇事！」

影得咁靚，一切都值得！

對於今次巡演的主題是美麗人生，千嬅覺得人生不一定是漂亮美好的，最大意義是人生經歷不同的高低起跌、困難、挑戰、傷感、痛苦，最後一定會找到真正喜樂、自信及智慧，這樣便會變成美麗人生，這些經歷是死之前會不斷循環發生，她希望藉著自己的音樂及拍這段片的構思，將在演唱會上唱的歌串連而成一種能量，希望大家透過演唱會分享這樣種感覺。她笑言：「我做咗40幾歲人都未做過的事，攀山涉水、爬山爬石，我又好驚動物，不過同佢（馬匹）做咗朋友，呢個世界太大人好渺小，所以每個人都應該活得更有自信，去做一啲自己未做過嘅嘢，因此不管你幾多歲都好，總之自己仍然有夢想，大家都要積極去爭取同實踐，我都實踐緊，雖然發咗2日高燒，不過我會堅持嘅，因為my beautiful live 。」此外，楊千嬅世界巡迴演唱會於本周六在珠海進行第二站演出，稍後會到湛江、深圳、肇慶、北京等地巡演。