【雨傘學院】結局留伏線再玩穿越？　節目統籌宣布年尾開拍第二季

早前Netflix宣布不再續訂Marvel劇集《Jessica Jones》及《The Punisher》，同時推出原創超級英雄劇集《雨傘學院》（The Umbrella Academy），短時間就已經大獲好評。早前Netflix宣布會開拍第二季，預計將於今年冬天在多倫多開始拍攝，而節目統籌Steve Blackman接受外國傳媒訪問時，被問到想開拍幾多季，他表示原著Gerard Way最想以8冊篇幅為故事作完美結局。

雖然宣布會開拍第二季，不管劇集版會否同樣推出8季，但Steve就希望能夠有四至五季就最理想。至於劇本方面，至今還未有進一步的消息，亦未知道會否有新角色加入，不過第一季結尾留下的懸念已足夠令劇迷引頸以待。提到這一點，Steve Blackman笑指這樣做就是要觀眾看完結尾後有「我又要等多久」的感覺：「你必須等待，這相當值得大家等待的懸念。他們在哪？發生什麼事？這全都是我們想要的。」

《雨傘學院》改編自Gerard Way同名漫畫，劇情主要講述1989年，43名嬰兒在同一天隨機而離奇出生開始，互不認識的母親在前一天皆沒有懷孕的跡象。其中7名嬰兒被億萬富翁Reginald Hargreeves領養，而他們都各有超能力，並創立了「雨傘學院」。Hargreeves以1至7號為子女命名，並將他們培育成拯救世界的英雄。可惜，孩子們長大後家族開始分崩離析，學院也因此解散。直至一天，收到父親的死訊，他們重新聚首籌辦喪禮，在過程中卻發現父親的死另有內情，同時世界即將毀滅。

除了結局，第一季所留下的疑團還有很多。相信看過劇集的觀眾都知道Number 5能夠穿越時空，不過在觀看過程中都未能確認劇情設定於那個年代，因為從來都沒有看到有人使用手機或電腦。另外，大家都不知道其他36名小孩在哪裡？Ben究竟怎樣死？Hargreeves是外星人？他來到地球的原因是什麼？總部為何要確保世界末日的來臨？既然第一季為觀眾留下了這麼多伏線，相信第二季能夠解答大家心中的疑團。