【婚內情】陳錦鴻鄧萃雯戲內雙雙出軌：愛情其實唔洗咁認真

陳錦鴻和鄧萃雯（雯女）昨日（10日）出席ViuTV節目巡禮發布會，兩位好戲之人今次在新劇《婚內情》中飾演一對夫妻，當中雙方都會出軌，演繹現代人複雜的感情觀，錦鴻說：「我覺得每一套劇都係挑戰，呢套劇個準備工作都要做得多好多，編劇都係年青人，對於我哋都隔咗幾個generation，再去接受返究竟佢哋呢代人嘅愛情觀係乜嘢，其實係需要一啲時間去適應返。」雯女都表示在揣摩角色上有困難：「因為ViuTV做嘅嘢新穎啲，大膽啲，乜嘢都夠膽寫落去，要消化晒佢所有寫落去嘅嘢，而要喺咁短時間內呈現到出嚟，其實都唔容易。」

在新劇《婚內情》中，錦鴻今次跟雯女演夫妻。（陳順禎攝）

兩位都是第一次拍ViuTV劇集，雯女坦言今次接拍是因爲自己好想拍港劇：「我都好多年無拍港劇，好想用廣東話講對白，我都好掛住呢樣嘢，所以邊度有機會俾我實現到呢樣嘢，我就去邊度囉。」陳錦鴻坦言接拍《婚內情》是因為時間合適，角色也合適並吸引到自己：「仲可以同一時間周旋喺咁多感情線度，又唔洗負責任，呢啲都係最打動我接拍嘅原因。另外，我想通過呢套戲，我仔會睇，愛情其實唔洗咁認真，個年代唔同咗，其實人係咁樣，個個都愛，個個都咁認真。（你唔擔心仔仔會好花心？）唔係，我就係想佢花心，唔想佢咁認真，但係當然你結咗婚之後就唔係咁，但係喺你去選擇嘅時候係需要比以前花心好多。」

雯女笑言因為角色上的分別，返工拍攝時大家的情緒非常不同，錦鴻就relax到不得了，她就很沉重，所以她笑言下次如果ViuTV再找她拍劇，她想演夢想中的自己。（陳順禎攝）

兩位都是非常專業和資深的演員，有時就算病了都照返工，雯女大爆自己拍戲的辛酸事：「我試過俾蚊針到腫晒，跟住俾啲冰我敷面照拍。」所以她覺得自己真的是好鍾意做這行才會不怕辛苦，會有強勁的意志力！錦鴻說：「我覺得人哋俾咗通告、schedule我，我就要完成。」