吳卓羲想孖住再闖樂壇 　組合名被黃宗澤嫌棄：Cheap到冇人有！

吳卓羲和黃宗澤多年來合作無間，昨晚兩人（11/4）憑《飛虎之潛行極戰》，在《微博星耀盛典》奪得「微博人氣電視拍檔」，不過兩人接受《香港01》訪問時，反而將今次獲獎功勞歸於三哥苗僑偉：「憑良心講，今次拎最佳拍檔，三哥都要喺度（你哋會點樣感謝三哥？）我哋會喺個獎度雕三哥個名，即刻攞支筆寫個『三』字落去，一捽就甩嗰啲。」

吳卓羲和黃宗澤一同奪得「微博人氣電視拍檔」，不過兩人卻最想感謝三哥苗僑偉。（陳順禎攝）

吳卓羲早前透露今年是《別怪她》面世15週年，所以未來會重返樂壇，推出《別怪她》的後續篇：「奈何嚟緊呢半年，我都冇乜時間去搞住，等鄧智偉或莊冬昕寫歌籌備先。」

吳卓羲構思兩人的組合名稱為「R&B」，不過黃宗澤就對這名稱吃不消。（陳順禎攝）

至於黃宗澤過往也曾推出專輯，問到他有沒有興趣再展歌喉，吳卓羲立刻搶答：「各位放心，《飛虎2》我哋都有機會要唱（主題曲）㗎啦！」兩人又盼望可以挑戰快歌，最好是音樂的比例大於歌聲，嘗試在傳統電視劇大玩破格音樂，吳卓羲更構思好組合名稱：「我就叫阿Ron，你就叫Bosco，R&B！」不過黃宗澤就似乎不能接受這個名字，直呼「Cheap到冇人有！」

黃宗澤的髮型早前被網民嘲笑，他笑言是觸怒髮型師之故。（陳順禎攝）

此外，黃宗澤3月現身香港影視娛樂博覽時，其獨特髮型早前被網絡紅人KingJer封為「菠蘿頭」，引發網民爆笑。黃宗澤則解構創造「菠蘿頭」背後因由：「之前我覺得太長，我成日話好熱，髮型師嬲起上嚟，就同我剷晒佢，而家（頭髮）咪生番出嚟囉！」黃宗澤又認為，其實嘗試新髮型也不是壞事。