加埋有60嚿腹肌！數據分析10大香港最肌男藝人　郭富城都畀佢揮低

有肌肉嘅男仔最有魅力？

呢個世代除左女藝人會show完美身材，男藝人都開始出擊喇！今日DailyView網路溫度計根據香港有肌肉男藝人，透過網路大數據做咗個調查，一齊嚟睇吓啦！

曾經係香港游泳代表隊成員嘅余德丞身材非常健碩。（IG）

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

加埋有60舊腹肌！數據分析10大香港最肌男藝人（點圖放大▼）

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圖片來源：DailyView網路溫度計

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年1月14日至2019年1月13日，約一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『香港最肌男藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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