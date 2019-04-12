「皇帝仔」Rafael未戒夜奶通宵照顧　鄭嘉穎：太太要泵奶辛苦啲

鄭嘉穎與陳凱琳上月為囝囝鄭承悅（Rafael）舉行滿月派對，真的是幸福滿瀉。今日（4月12日）出席仁濟醫院董事晚宴時，接受傳媒訪問，並大談「湊仔經」。他說：「尋日帶佢去打防疫針，都好叻仔，打一針只係嗌一聲。」

鄭嘉穎今日出席活動時大談湊仔經。（陳順禎攝）

他續說，囝囝現在尚未戒除「夜奶習慣」，要隔幾小時飲一奶。「好彩我哋有個通宵嘅人照顧，都有得瞓下，不過太太就辛苦啲，佢要泵奶。不過我哋都好珍惜呢段時間，因為日日都見到唔同樣，大得好快。呢段時間就做啲輕鬆啲嘅工作，就可以多啲時間睇住佢，我好Enjoy嘅。」

鄭嘉穎表示好享受現階段照顧囝囝的生活。（陳順禎攝）

鄭嘉穎更透露，囝囝似是養成了壞習慣，要24小時有人抱著：「一擺落床佢就喊。」（好似快樂的奴隸咁？）他笑說：「真係冇辦法，如果唔係點解會叫佢皇上呢？」

鄭嘉穎説已有黃智賢與他太太作為囝囝鄭承悅（Rafael）的契爺契媽。（陳順禎攝）

囝囝如此趣致，有否圈中朋友「認頭」做契爺契媽？他接受《香港01》訪問時，回答說：「有㗎，不過我哋好Selective，同埋係先到先得，就唔會係人都契。黃智賢同佢太太就已經契咗啦。」他更表示，契爺契媽只有一個：「籌就得一支，邊個嚟先就邊個攞，要契就下一個啦。」