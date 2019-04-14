【IZ*ONE】14歲張元英冬天堅持用凍水洗頭　粉絲擔心：對身體不好

2004年出生的張元英，今年才14歲（韓國年齡15歲），2018年她參加韓國Mnet選秀節目《PRODUCE 48》獲得第一名，同年以限定期間團體IZ*ONE的中心位置出道。張元英日前染了一頭紫色頭髮，薰衣草紫的顏色沾染在髮上更添仙氣，最近她卻上節目爆料，這頭紫髮得來不易。她更透露，為了維護這頭紫色頭髮，自從染髮開始就用冷水洗頭，話一出驚呆主持人！

張元英解釋，這次回歸染了這頭紫色頭髮花了八個小時的時間，結果一開始用熱水洗後第二天就變成粉色，因此被髮型設計師建議只能用冷水洗澡，就連冬天也不例外，而她也說出這些日子以來用冷水洗頭的感覺，尷尬地笑稱「有一種身體失去知覺的感覺」。

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節目一播出，立刻引起網友熱議，網友紛紛表示，「她年紀還那麼小，小女孩這麼做對身體多不好阿」、「心疼妹妹，天氣冷還要用冷水洗頭，敬業的小孩」、「等老了，全是偏頭痛患者」、「藝人不好當阿，尤其是韓國藝人」、「為了美也太狠」、「我滴媽呀……怪不得我頭髮掉色掉的那麼快……原來跟冷熱水也有關啊……」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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