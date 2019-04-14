RAVI@VIXX為香港粉絲跪地「化妝」 High爆預演個唱

韓國男團VIXX成員RAVI繼去年11月後，今日（14/4）再度來港，出席「apm BEAUTYLAB 開幕禮 暨 RAVI@VIXX復活節簽唱會」，有ST★RLIGHT（VIXX粉絲）為了霸個靚位，近距離與RAVI見面，好在凌晨四時已經在商場守候，RAVI聞言即向粉絲衷心致謝。

VIXX成員RAVI今日現身APM商場活動，有粉絲早於凌晨四時就到場等候。（蒙曉盈攝）

今次活動上，RAVI除了參觀商場內的主題展覽，還與在場ST★RLIGHT玩遊戲，其中RAVI與粉絲用化妝道具拍照時，RAVI特意半跪地佯裝為粉絲塗眼影，令全場ST★RLIGHT羨慕不已。此外，有粉絲躺在梳化上擺甫士，RAVI亦相當樂意配合拍照。不過，在另一個遊戲，有來自韓國的粉絲在畫板印上自己的唇印，RAVI就顯得非常尷尬。

RAVI透露未來將會到日本舉行公演，又希望有機會來香港舉行演唱會，而今次活動上，RAVI連續演唱《TUXEDO》、《RUNWAY》和《NIRVANA》三首歌曲，期間不只下台與在場粉絲和觀眾擊掌，還拿起粉絲的手機自拍，令全場氣氛高漲，難怪RAVI直言如預演香港個唱無異。

RAVI表演期間，不只與觀眾擊掌，更拿起粉絲的手機自拍。（蒙曉盈攝）

為了氹粉絲開心，RAVI特別跪地為對方「塗眼影」。（蒙曉盈攝）