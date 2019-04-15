【黑魔后2】安祖蓮娜、米雪菲花　兩代美魔女同場化身養母VS奶奶

俗語說「王不見王、后不見后」，在荷李活有許多名氣相當的小生由於都有一較高計的心結不能同台，女星之間的暗中較勁更為激烈，大牌天后合作常常都會被傳鬥排場、鬥戲分、鬥片酬，令工作人員而疲於奔命。迪士尼今秋大戲《黑魔后2》（Maleficent Mistress of Evil）除再度由靈魂人物安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）繼續擔大旗外，另邀得1990年代超級天后米雪菲花（Michelle Pfeiffer）扮演菲臘王子（ Prince Phillip）的母親。兩位都曾經是性感女神，在銀幕上過招必然火花四射，值得期待。

迪士尼對於《黑魔后2》情節再三保密。目前只約略得知在經典動畫《睡美人》最後和奧蘿拉公主（Princess Aurora）配成一對的菲臘王子，雖然在上一集《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent）中的戲分超少，卻會在第2集成為關鍵、因為他向奧蘿拉求婚，將奧蘿拉與視她如己出的黑魔后瑪琳菲森（安祖蓮娜祖莉飾）捲入新的鬥爭。米雪菲花扮演的鄰國皇后，對看似暗黑邪惡的瑪琳菲森有所顧忌，想將未來新抱奧蘿拉帶離瑪琳菲森的身邊、脫離其「不良影響」，一場養母與準奶奶的鬥法就此展開。

安祖蓮娜祖莉與戲中「養女」Elle Fanning戲中遭米雪菲花分化感情，現實在片場中勁Friend子開心合照（IMDB）

已經年過60的米雪菲花，曾經數度登上《時人》（People）選出的全球最美人物，並是該專題第一期的封面，1990年代在荷李活氣勢罕有匹敵，尤其《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns）飾演貓女已被公認為經典。她外表保養得宜，沒有多數同齡女性的婆婆味，久休復出後的動態仍受到高度矚目。她在當紅時收養了黑人女孩，比湯告魯斯與妮歌潔曼更早，也是有3位養子女的安祖蓮娜的前輩，兩人拍戲時沒有傳出火藥味，銀幕上難免要在演技表現和角色魅力上一較高下，為電影增加不少噱頭。

按圖睇米雪菲花《黑魔后2》絕密造型照及年輕時《蝙蝠俠再戰風雲》性感迷人的經典貓女Look▼

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