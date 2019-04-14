RAVI@VIXX對G.E.M.念念不忘　提醒粉絲記得護膚

韓國男團VIXX成員RAVI今日（14/4）在香港出席「apm BEAUTYLAB 開幕禮 暨 RAVI@VIXX復活節簽唱會」，與ST★RLIGHT（VIXX粉絲）玩遊戲，並在簽名會與粉絲近距離接觸。RAVI又大曬「下次再見面啦」、「最靚」、「多謝」、「好掛住你」等廣東話，引起全場歌迷歡呼。

RAVI在香港舉行簽唱會，與粉絲近距離接觸。（蒙曉盈攝）

VIXX過往數度來香港演出，RAVI明言最喜歡吃香港的點心。問到最想合作的香港藝人，RAVI的回答和去年11月來港時一樣，依然想和G.E.M.合作，皆因G.E.M.過往曾與VIXX一同演出內地節目《蓋世英雄》，而G.E.M.舉行演唱會時，VIXX亦有向對方贈送花牌，RAVI希望未來有機會和G.E.M.合作。其實VIXX隊長N兩年前來港時，也提及想和G.E.M.合作，看來VIXX對G.E.M.實在念念不忘。

RAVI在活動上為女粉絲悉心打扮，不過他坦言過往從來沒有為別人化妝或裝扮，亦表示沒有與胞妹討論過化妝，因為他認為妹妹這方面比自己更在行。RAVI又稱要有良好膚質，才能令妝容更貼服，所以他提醒在場粉絲要做好基礎護膚工作。

RAVI多次提及希望和G.E.M.合作，看來VIXX成員都對和G.E.M.念念不忘。（蒙曉盈攝）