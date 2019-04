第38屆香港電影金像獎昨晚在尖沙咀文化中心隆重舉行,蔡卓妍(阿sa)憑電影《非分熟女》角逐最佳女主角獎項,不過最終落敗,由惠英紅奪得。阿sa雖然與獎項無緣,但就得到一眾好友容祖兒、鍾欣潼、關智斌及張致恆極力支持,並上載他們在等候宣佈結果一刻時,緊張誇張表情相到IG,並發文話:「禽晚現場收唔到電話,完咗一出去 ,就睇到呢一堆msg,笑死我又感動死我,人生有一班真正朋友的確好極 ,感謝個天 俾我認識到咁多錫我嘅人, 一定係前世同前世嘅前世同前世嘅前世嘅前世都做咗好多好事 ,今世有咁多人錫我,Love you guys to the moon and back 。坦白講, 我一啲都唔緊張 因為我心裏有數, 反而見到啲屋企人同埋好朋友仲有fans為我咁緊張, 心裏面真係好感動,但更多嘅係唔好意思。」其實得獎與否,阿Sa永遠是一眾粉絲們心目中的「最佳女主角」。

等待宣告「最佳女主角」時,容祖兒緊張到要飲汽水。(IG圖片)

+ 3 + 2