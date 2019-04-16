黃心穎許志安後車廂激嘴　網民湧入鄭秀文IG力撐：點都支持你

歌手許志安同藝人黃心穎於車廂偷情短片今日被《蘋果》公諸於世，短短時間內已經成為全港熱話。約16分鐘的短片二人除了打情罵俏之外，還公然地在車廂後坐激嘴逾20次，根本旁若無人的二人當時根本已經「鍚」到忘我，男方忘記了有家室女方忘記了有男友，不禁令許多人都替鄭秀文（Sammi）同馬國明可憐，更紛紛在他們的社交網站留言力撐他們為其加油打氣。

網友們齊齊為Sammi打氣，叫她快離開渣男許志安。（網上圖片）

對於老公許志安同黃心穎偷情一事，鄭秀文至今一直都無作出回應。不過許多粉絲同網友都十分擔心她的情況，就不斷湧入她的社交網站（instagram）留意最新動向，不停留言為她加油打氣。網友們講得最多的是叫Sammi要堅強，無論發生多大的事情都好，都一直在她身邊陪著她「要堅強」﹑「點都支持你」﹑「不要傷心你是最棒的」…神永遠都會同Sammi同在。

大家除了為Sammi加油打氣之外，還一直為她責罵許志安同黃心穎，認為偷食的狗男女是沒有好下場的，甚至於叫她離開許志安這一位渣男「同佢離婚從新出發」﹑「唔好原諒佢」﹑「遠離渣男」…總覺得偷食既人是要不得的，無論Sammi最後做咩決定都好，大家都會陪她度過難關的，要Sammi記得在這個世界上仍然有好多人是愛著她的。

許志安同黃心穎在車廂後座鍚到忘我。（網上圖片）

事實上，許志安同鄭秀文在愛情路上一直跌跌撞撞，經歷分手多年之後又再復合，直到2013年二人終於修成正果結婚，而今年更是他們結婚6周年添。從復合到結婚一直恩愛非常的他們，一直被外界視為模範夫妻，而他們的愛情神話更被黃子華形容為「香港最後一個童話」，可見二人的愛情故事是多麼的可泣。如今許志安發生偷情事件，未知Sammi會作出如何決定，但男方所做的一切外界已經難接受，紛紛勸Sammi離開許志安。

許志安同鄭秀文曾在愛情路上跌跌撞撞，今年他們更是結婚6周年。（網上圖片）

網友力撐Sammi。（網上圖片）