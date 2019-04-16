T-ara朴孝敏進軍YouTube界做埋KOL　5月襲港首次舉辦見面會

韓國女團T-ara孝敏出道第10年，終於預告將來到香港舉行首個個人見面會《2019 HYOMIN The 1st Cosmo Tour 'Allure' in Hong Kong》，與min,us（孝敏粉絲）作不一樣的接觸。近年集中個人活動的孝敏，原來早前也進軍加入YouTuber的世界，以新手KOL的身份出發。

自2017年T-ara組合活動暫停後，孝敏迅速展開Solo活動，推出多張專輯亦參與不同的品牌活動。原來孝敏數月前，已悄悄在YouTube上開設屬於自己的個人頻道，以另一身份與粉絲溝通。她除了公開自己私生活的一面，解開藝人神秘的面紗外，對時裝非常關心的孝敏亦有拍片，大方分享自己的穿搭及化妝貼士，獲不少女粉絲的支持。

T-ara孝敏踩過界做埋YouTuber，大方公開私生活。（網上圖片）

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曾多次來港的孝敏，終於在下月18日，假九龍灣國際展貿中心舉行個人粉絲見面會。由於是孝敏首個在香港的單獨見面會，為了與粉絲一同渡過難忘的一晚，她已密鑼緊鼓地開始準備，作為是次巡演的首站，相信min,us都特別期待偶像精心安排的精彩表演。未知孝敏會否帶來新歌《Allure》中文版本，或者為香港粉絲練習廣東話歌呢？

孝敏出道10年，下月首次在香港舉行粉絲見面會，門票將於18日公開發售。