【黃心穎許志安】黃柏高對許志安深感失望：要為自己行為負責

許志安今日（16日）被爆背妻偷食黃心穎兼在的士連環激咀15分鐘震驚娛樂圈，主角許志安於晚上急急腳開記者會交代事件後，經理人黃柏高（Paco）亦隨即發聲明表明立場。

黃心穎許志安今日突然被爆背叛另一半偷食兼在的士連環激咀15分鐘。（黃心穎IG）

Paco在聲明上表示，許志安就醉酒及不當行為向自己道歉，並表明自己知道犯了嚴重過錯，表達了希望暫停手上所有工作並深刻反省的立場。聲明上亦暗示公司對許志安深感失望，馬上停止他手頭上的工作作懲戒：「作為公眾人物，必須有恰當行為，亦要為自己行為負責，今次許志安嚴重的過錯，公司的立場會即時暫停許志安所有工作。 」

Paco亦有陪同許志安出席記者會。（葉志明攝）

而事件中的另一主角黃心穎則至今仍然潛水，不過她形象盡毀，TVB已經準備全面雪藏她，看來翻身無望。TVB助理總經理樂易玲回應傳媒提問時表示有聯絡過黃心穎，而且現正思考要如何處理事件，並稱非常關心「被出軌」但仍要繼續開工的馬國明。

許志安於今日（16日）晚上開記者會交代事件，宣布全面停止工作並反省。（盧翊銘攝）

全文如下：

就 許志安先生今日所發生事件回應 本人今日中午剛從北京返港， 一到埗後已即時收到許志安的電話，就其醉酒及不當的行 為道歉； 深明犯下了嚴重過錯，表示希望暫停手上所有工作，深切反省。

黃柏高先生

董事總經理