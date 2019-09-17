【黃心穎許志安】森美IG讚好也「中槍」　網民陰謀論

許志安黃心穎偷食事件已經事隔兩天，事件中的主角其中三位已出面交代，許志安表示已決定停止工作、黃心穎IG及Facebook發文道歉，TVB亦表示將黃心穎演出的劇集以及將她主唱的《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》抽起、馬國明則出面回應，並繼續開工拍劇，而鄭秀文（Sammi）則將Facebook封面圖片轉為黑白，似是為事件作無聲抗議。

森美的IG無辜被牽連，大批網民留言轟炸。（截圖）

森美表態，讚好黃心穎IG道歉文



「許志安黃心穎事件」過後一日，許志安於當日晚7點開記招交代事情，而黃心穎亦於翌日在社交媒體上公開發文公開道歉，而不少圈中人亦有留言讚好。不過黃心穎就已一早關閉IG的留言，事隔兩天，除了黃心穎的家姐黃心美的IG慘被網民轟炸外，原來連讚好黃心穎道歉文的森美躺著也中槍。不少網民更以他與黃心穎合作過節目以及曾在訪問中撑過黃心穎為由，猜測兩人其實早已不可告人的關係。

早於2014年，黃心穎、森美已在《學是學非》中合作。（網上圖片）

2018年《森美旅行團》主持有森美、麥美恩、高海寧、黃心穎4位。（網上圖片）

網民猜疑，森美、黃心穎早在拍攝《學是學非》時搭上



其實森美與黃心穎的合作，可以追溯至5年前的《學是學非》，當時才剛入行2年的黃心穎就已成為第一輯的「是非精」，及後在該節目的特別版《學是學非放暑假》更加入了森美成為其中一名主持，其間15至17年在《學是學非》中，兩位亦有不少合作。2018年，森美、麥美恩、高海寧、黃心穎4位更遠趁日本東京拍攝《森美旅行團》，有網民更在討論區留言懷疑黃心穎早已在拍攝旅遊節目時搭上人夫森美。同時，也有網民指出，森美絲毫沒有在電台節目中提起「許志安黃心穎事件」，亦是一個令人懷疑之處。

有網民更找出森美在一年寫過的一篇名為《男人拈花惹草沒問題》的網誌。（網上圖片）

森美曾表態：男人拈花惹草沒問題



同時間在討論區中，亦有網民翻找出森美在網上專欄寫下的，一篇名為「男人拈花惹草沒問題」的文章，內容大致是以「男人拈花惹草」為題，解釋女人的妒忌或不快其實源自於女人對自己的不自信，並以「男人出外食飯或食住家飯」為比喻。引述森美在2018年10月寫下的文章：「即使他不出外吃飯，但只要你一直懶惰，他依然會覺得你煮的東西不好吃，久而久之，他就會吃得不多或者不覺得享受，這是未必需要比較都會知道的，故他不出去吃並不是沒問題，只是你沒去正視問題而令計時炸彈壓後。由此可見，問題不在於男人是否出去拈花惹草，因為只要他最愛的仍然是你，那就沒什麼值得不開心，所以，只要女人能想得通，妒忌的問題就不存在了。」