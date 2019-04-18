許志安同黃心穎於的士偷食事件不停發酵，兩位當事人已經向眾人認錯，但事件仍未平息，等待受害者之一的鄭秀文（Sammi）回應。

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沉寂兩日，Sammi今日（18日）終於在社交平台發長文回應：「這次，是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間，我們共同經歷情緒起伏，我們也就事件詳談很久很深 。這是夫妻二人之間的一課，也是往後婚姻路上學習到的一課。我們在婚姻中走進更深處，婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。在這次中，重要的，是更進一步身歷婚姻其中真諦。幸福不只是一場場順利美滿，當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況，讓夫妻之間的感情厚度帶領着前行，更要彼此走進對方的內心，一起正視各自的軟弱，不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，互相提點，在婚姻歷煉中，我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，生命更會更生。這期間在我們彼此都最難捱的時刻，握着手一起祈禱，對我們的幫助極大。 今天，肩上的重擔彷彿輕了很多。只願一切快平息，回歸平靜。最後摯誠請求各大傳媒不要再等候和追訪我年紀老邁行動不便的父母。沒有更多想表達了，今天以後，就只向前看，在時間的見證中，繼續一步步前行。」

鄭秀文在今日貼長文回應。（IG圖片）

網友們見到Sammi的一番說話，紛紛放下心頭大石，並繼續為她加油打氣，尊重她的所有決定，更留言：「Support you」、「你是最棒的」、「永遠愛你」等等，以表支持。

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