【黃心穎許志安】傳黃心穎已離港　暗交半年經常一齊健身撐枱腳　

喺黃心穎嘅IG集郵簿當中，除有唔少同馬國明合照之外，許志安喺呢兩年間亦頻頻出現，到底年齡差距逾廿載嘅「安心」係由幾時開始，相信只有當時人最清楚。再睇睇許志安同朋支、同事嘅合照，或者係因為黃心穎老是常出現嘅緣故，所以有消息指「安心」其實已暗交半年多，之不過，由於男嘅有家室，而女嘅又有公開男友，加上二人在工作上大纜都拉唔埋，所以才未有引起懷疑。

「安心」上月光明正大咁去九龍城撐枱腳後，並各自與餐廳職員合照。

之不過，凡走過必留下痕跡，有網民發現安心上月初曾經齊齊去到九龍城撐枱腳，雖然未有同框畫面，但二人就分別與職員合照，而餐廳事後將合照上載到FB並發文：「嚟XX食飯，順便撞星星#許志安#心穎BB。」儘管安心喺工作上大攬都拉唔埋，但二人均使用同一健身室，故私下見面嘅機率可謂十分高。

一個鍾意玩lego，一個近期有意無意晒lego……

自從偷食事件後，黃心穎一直未有現身，就連道歉都係透過無綫高層樂易玲向傳媒交代後，自己才在ig發文。有報道指黃心穎於上星期已知悉偷食片段將會曝光，而當時她正身在大馬與黎諾懿拍攝《懿想得到》，被嚇至失魂落魄兼嚴重影響拍攝進度，導演見勢色唔對，隨即與樂易玲報告，隨後黃心穎才和盤托出。報道又指出樂易玲對於黃心穎偷食一事感到十分憤怒，除勒令她不用拍攝《懿想得到》之外，並著她返溫哥華避風頭。

有報道指黃心穎喺偷食片段曝光前夕，已在樂易玲勒令下停工兼返加拿大避風頭。